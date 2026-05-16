Subaşıoğlu, Esnafla Buluştu

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, il genelindeki ziyaret programlarını aralıksız sürdürüyor. Teşkilat üyeleriyle birlikte sahada incelemelerde bulunan Subaşıoğlu, Karşıyaka, Bakırlı ve Yenişehir pazaryerlerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Pazaryerlerinde tezgahları tek tek dolaşan Subaşıoğlu, esnafa hayırlı işler ve bol kazanç dileklerinde bulundu. Pazarcı esnafının talep, beklenti ve önerilerini dinleyen Subaşıoğlu, iletilen görüşleri not aldı.

Alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Subaşıoğlu, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çay davetlerini geri çevirmeyen Subaşıoğlu, hem pazaryerlerinin nabzını tuttu hem de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. AK Parti'nin siyaset anlayışının temelinde insan odaklı hizmet anlayışının bulunduğunu belirten Başkan Subaşıoğlu, "Bizler AK Parti teşkilatları olarak yılın 365 günü milletimizin yanındayız. Denizli'mizin pazar yerlerinde esnafımızla kucaklaştık, alışveriş yapan hemşehrilerimizin dertlerini, neşelerini paylaştık. Esnafımızın alın teri, pazar yerlerimizin bereketi bizim için çok kıymetli" dedi. - DENİZLİ