Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Değerler Eğitimi

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, suça sürüklenen çocuklara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Ağır suçlar işleyenler için cezalar artırılmalı ama bu meseleyi sadece cezaları artırarak çözemezsiniz. Bu konuda çocukları kendi medeniyet değerlerimize göre yetiştirmeliyiz. Bu çocuklar niçin suça sürüklendi? Ekonomik, psikolojik ve sosyolojik olarak iç içe geçen katmanlı bir meseledir. Bunların görülüp ona göre bir çözüm geliştirmek gerekiyor." dedi.

Dinç, "Çocukları, suça sürüklenmeden kendi değerlerimize uygun bilinçlendirmeliyiz, manevi boşluklarını doldurmalıyız. Bu çocuklar neden suç örgütlerine aracı oluyor, tek tek tespit edilip masaya yatırılması lazım. Sadece sonuçlar üzerinden değil, nedenler de irdelenmeli." ifadelerini kullandı.

Faruk Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş'ta meydana gelen okuldaki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diledi.

Olaya ilişkin yayın yasağı olması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile iletişime geçtiklerini aktaran Dinç, çocukların bu kadar canileşmesinin sorgulanması gerektiğini söyledi.

Dizilerde mafyanın özendirildiğini ifade eden Dinç, masum yavruların telefon, tablet ve bilgisayarlarda oynadıkları oyunlara ilişkin tedbirlerin önemine dikkati çekti.

Dinç, suça sürüklenen çocuklarla ilgili cezasızlık algısının hakim olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Cezasızlık algısına bağlı olarak organize bir şekilde suç işleyen suç örgütleri, bu masum yavrularımızı kullanmaktadır. Buna yönelik nasıl bir çözüm geliştirilebilir? 'Bu cezasızlık algısından kurtulmak adına cezayı artırmak gerekir' diye söyleniyor, sadece cezayı artırmakla da bu sorun çözülmez. Ağır suçlar işleyenler için cezalar artırılmalı ama bu meseleyi sadece cezaları artırarak çözemezsiniz. Bu konuda çocukları kendi medeniyet değerlerimize göre yetiştirmeliyiz. Bu çocuklar niye suça sürüklendi? Ekonomik, psikolojik ve sosyolojik olarak iç içe geçen katmanlı bir meseledir. Bunların görülüp ona göre bir çözüm geliştirmek gerekiyor. Bu çocukları bu suça sürüklenmeden kendi değerlerimize uygun bilinçlendirmeliyiz, manevi boşluklarını doldurmalıyız. Bu çocuklar niçin suç örgütlerine aracı oluyor, tek tek tespit edilip masaya yatırılması lazım. Sadece sonuçlar üzerinden değil, nedenler de irdelenmeli."

Dinç, 12. Yargı Paketi'nde tüm bu hususlar dikkate alınarak düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.