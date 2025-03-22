Sudan Ordusu Hartum'da Kontrol Sağladı - Son Dakika
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Politika

Sudan Ordusu Hartum'da Kontrol Sağladı

Sudan ordusu, Hartum'da Merkez Bankası'nda kontrolü ele geçirdiğini açıkladı.

22.03.2025 16:36
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Sudan ordusu, başkent Hartum'da devam eden çatışmalarda Merkez Bankası binasında kontrol sağladığını duyurdu.

Sudan'da paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri ile ordu arasındaki çatışmalar sürüyor. Ordu, başkent Hartum'da hakimiyetini genişletiyor. Ordu Sözcüsü Nabil Abdallah dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kontrol sağlayan ordusunun bugün Merkez Bankası'nda kontrolün ele geçirdiğini duyurdu. Sözcü Abdallah, "Birliklerimiz dün gece Hartum'da kaçmaya çalışan yüzlerce milis üyesini ortadan kaldırarak daha fazla başarı elde etti" ifadelerini kullandı.

Ordu ilerleme kaydediyor

Paramiliter grup RSF, çatışmanın başladığı Nisan 2015'te hızla sarayı ve başkentin büyük bölümünü ele geçirmişti. Ancak Sudan Silahlı Kuvvetleri, son aylarda Nil Nehri boyunca saraya doğru büyük ilerleme kaydetmişti. Bu yılın başlarında paralel bir hükümet kurmaya başlayan RSF, Hartum ve komşu Omdurman'ın bazı bölgelerinde ve ordunun Darfur'daki son kalesi olan Al-Faşir'i ele geçirmek için savaştığı Sudan'ın batısında kontrolünü elinde bulunduruyor.

On binlerce kişi hayatını kaybetti, 12 milyondan fazla kişi yerinden oldu

Sudan'da 15 Nisan 2023'te Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında çatışmalar başlamıştı. El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF'nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, RSF'nin başındaki Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunmuştu. İki yıldır devam eden çatışmalar nedeniyle ülke genelinde on binlerce kişi hayatını kaybederken, 12 milyondan fazla kişi de yerinden edildi. - HARTUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sudan Ordusu Hartum'da Kontrol Sağladı - Son Dakika

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