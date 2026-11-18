Suiçmez, Can Atalay'ın AYM ve AİHM kararlarına rağmen cezaevinde tutulduğunu savunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Can Atalay'ın AYM ve AİHM kararlarına rağmen cezaevinde tutulduğunu savunarak tahliyesini istedi. Suiçmez, AYM kararlarının kesin olduğunu ve Atalay'ın tutulmasının hukuk devleti ilkesini ihlal ettiğini söyledi.
Yeni Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Gezi Parkı davası hükümlüsü olan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ın tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.
Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Can Atalay'ın Hatay Milletvekili olarak seçildiğini anımsatarak, hukuksuzca cezaevinde tutulduğunu ileri sürdü.
Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Atalay'la ilgili kararlarını anımsatan Suiçmez, AYM kararlarının kesin olduğunu ve herkesi bağladığını dile getirdi.
Suiçmez, "Bir milletvekilimizin Anayasa hükümlerine, AYM ve AİHM kararlarına rağmen hala hapiste tutulması ülkede hukuk devleti ilkesinin ihlalinden başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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