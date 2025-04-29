Suiçmez'den Esila Ayık İçin Tahliye Çağrısı

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Esila Ayık'ın tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, elinde 14 ve 50 sayılarının olduğu dövizleri göstererek, sayıların "tutuklu gençleri" temsil ettiğini aktardı.

Bu 14 kişi içerisinde Esila Ayık'ın da bulunduğunu kaydeden Suiçmez, "Tutuklama, İstanbul Adliyesi'nde yapılmış olmasına rağmen daha sonra dosyası Anadolu Adliyesi'ne gönderilmiştir. Hala eğitim, sağlık hakkı ihlal edilmesine rağmen 20 gündür ısrarla tutukluluğu devam ettirilmektedir." diye konuştu.

Suiçmez, Ayık'ın tutukluluk durumunun devam ettiğine değinerek, şöyle konuştu:

"Bu gencimiz hastadır, eğitim almaktadır. Sayın hakim eğitim hakkını göz önüne almıyorsa en azından sağlık hakkını dikkate alarak bir an evvel Esila'yı ev hapsi ya da uygun görülecek bir adli kontrol mekanizmasıyla tahliye etmelidir. Bir an bile tutuklu kalmamalıdır. Esila'nın başına bir şey geldiğinde bunun hesabını Türk adalet sistemi nasıl verecektir?"

"Esila açısından değerlendirdiğimde, yazmış olduğu bir pankart nedeniyle tutuklanmıştır." diyen Suiçmez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu, ifade özgürlüğü kapsamındadır. Anayasanın 19'uncu maddesi ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100'üncü maddesi gereğince de sadece kaçma şüphesi ya da delilleri karartma şüphesi varsa ki bunların da açık açık sayılması gerekiyor ki bu dosya kapsamı içerisinde yok. Dolayısıyla Esila açısından suç dahi olmuş durumda değildir. Beraat edeceği kesindir."