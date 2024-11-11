Suiçmez'den Noterlik Kanunu teklifi uyarısı - Son Dakika
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Politika

Suiçmez'den Noterlik Kanunu teklifi uyarısı

CHP'li Sibel Suiçmez, Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle kanun teklifinin geri çekilmesini istedi.

11.11.2024 16:48
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CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin geri çekilmesini istedi.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin torba kanun teklifi olduğunu, teklifle 12 farklı kanunda değişikliğin öngörüldüğünü belirtti.

Söz konusu kanun teklifinin Anayasa'ya aykırı olduğunu savunan Suiçmez, teklifte kendilerinin "casusluk, etki ajanlığı" dedikleri, Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik içeren düzenlemenin de bulunduğunu dile getirdi.

Suiçmez, "Önümüze konulan bu etki ajanlığı yasası, Anayasa'mıza da aykırıdır. 9. Yargı Paketi'nde bu vardı, tepkiler nedeniyle çekilmişti. Şimdi tekrar ısıtıp ısıtıp önümüze getiriyorlar." dedi.

Söz konusu kanun teklifinin mevcut haliyle yasalaşması halinde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilebileceğini ileri süren Suiçmez, "Bu yasa teklifi, geri çekilmelidir. Bu yasa teklifi geçerse STK'lerde çalışanlar, gazeteciler, sosyal medya kullanıcıları, idarenin, iktidarın keyfi uygulamaları, yargının da siyasi amaçlarda kullanılması halinde fail haline gelebilecek, çok ağır suçlarla da karşı karşıya gelebilecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Suiçmez'den Noterlik Kanunu teklifi uyarısı - Son Dakika

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