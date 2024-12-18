Suiçmez'den Ücretli Öğretmenlere Destek

Politika

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, ücretli öğretmenler için kalıcı, güvenceli çalışma koşulları oluşturulmasını istedi.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ücretli öğretmelerin taleplerini dile getirdi.

Ücretli öğretmenliğin Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren bir mesele olduğunu ifade eden Suiçmez, ücretli öğretmenlerin güvencesiz çalışma koşulları ve düşük ücretlerle yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Suiçmez, ücretli öğretmenlerin aralık ayına ait ücretlerinin ödenmediğini öne sürerek, "Ödenmeyen ücretler, öğretmenlerimizin alın terine, emeğine, onuruna yapılmış bir haksızlıktır." dedi.

Eğitimin bir ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Suiçmez, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığına ve ilgili tüm yetkililere sesleniyoruz; Aralık ayına ait ek ders ücretleri derhal ödensin. Öğretmenlerin hakkı olan ücretlerin gecikmesi kabul edilemez. Ücretli öğretmenler için kalıcı, güvenceli çalışma koşulları oluşturulsun. Kadrolu ve ücretli öğretmenler arasındaki ücret adaletsizliği giderilmeli, eşit işe eşit ücret ilkesi hayata geçirilmelidir."