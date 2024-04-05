Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı

Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı

AK Parti'den yeniden Isparta Belediye Başkanı seçilen Şükrü Başdeğirmen, mazbatasını aldı. Başdeğirmen, yaptığı konuşmada, Isparta halkının verdiği oyların karşılığını bulacağını söyledi. Isparta'daki sonuçların Türkiye'ye örnek olduğunu belirten Başdeğirmen, ekip çalışmasıyla seçim başarısının elde edildiğini dile getirdi. Törene, AK Parti Isparta milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Osman Zabun ve partililer katıldı.

05.04.2024 17:39  Güncelleme: 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti'den yeniden Isparta Belediye Başkanı seçilen Şükrü Başdeğirmen, mazbatasını aldı.

Isparta Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Çağrı Kılıç tarafından Başdeğirmen'e mazbatası takdim edildi.

Başdeğirmen, yaptığı konuşmada, Isparta halkının verdiği oyların karşılığını bulacağını söyledi.

5 yılda yapacakları çalışmaların kente hayırlar getirmesini dileyen Başdeğirmen, "Büyük bir sorumlulukla, istek ve heyecanla bu görevi alıyorum. Bu heyecan inşallah hiç bitmez. Hep beraber şehrimizi çok daha güzel yerlere götürürüz. 5 yıl belediye meclis üyelerimiz, mesai arkadaşlarımızla hep beraber hizmet ettik." diye konuştu.

Isparta'daki sonuçların Türkiye'ye örnek olduğunu belirten Başdeğirmen, ekip çalışmasıyla seçim başarısının elde edildiğini dile getirdi.

Başdeğirmen, geçen dönem sürekli istişare ederek kente hizmet verdiklerini anlatarak, "Milletvekillerimizle, il başkanlığımızla, yönetim kurullarıyla ve tüm arkadaşlarımızla beraber çalışarak bu başarıyı elde ettik. Türkiye'de sadece Isparta'da, bir önceki dönemdeki aldığımız oydan daha fazla oy alarak göreve geldik. Bundan çok büyük gurur duyduk." ifadelerini kullandı.

Kente hizmetleri yaparken milletvekillerinden çok fazla destek gördüklerini ifade eden Başdeğirmen, şunları kaydetti:

" Ankara'ya gittiğimiz zaman bizi yalnız bırakmadılar. Her zaman bizim yanımızda oldular. Teşkilatımız her zaman bizimle beraberdi, son çalışma anında bile birlik beraberlik içerisinde çalıştık. Bizler vatandaşın yanında olarak onların her türlü ihtiyacını gidererek bugünlere geldik. Kentimize daha iyi hizmet yapmak vazifemiz. 2019'da seçimi kazandıktan sonra hiçbir vatandaşımızı ayırt etmedik. Bize oy verdi ya da vermedi demedik. Hangi mahalle bize oy vermediyse biz o mahalleye hizmet etmekten geri durmadık."

Törene, AK Parti Isparta milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Osman Zabun ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

Mehmet Uğur Gökgöz, Şükrü Başdeğirmen, Osman Zabun, AK Parti, Türkiye, Isparta, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:22 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı
17:00 Bayramda İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacak Bayramda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak
16:09 PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın memleketinde seçimler iptal edildi PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketinde seçimler iptal edildi
14:21 Şanlıurfa’da otomobil ile kamyon çarpıştı 1’i polis 4 kişi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı! 1'i polis 4 kişi hayatını kaybetti
14:04 Türkiye, Avrupa’da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA’yı askıya aldı Türkiye, Avrupa'da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA'yı askıya aldı
17:20 Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye net çağrı: Süper Kupa’ya tam kadro çıkın Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye net çağrı: Süper Kupa'ya tam kadro çıkın
15:38 Konu: Süper Kupa Ali Koç, TFF’yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti Konu: Süper Kupa! Ali Koç, TFF'yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti
15:08 MİT, PKKKCK-PYDYPG sorumlusu İpek Demir’i Suriye’den Türkiye’ye getirdi MİT, PKK/KCK-PYD/YPG sorumlusu İpek Demir'i Suriye'den Türkiye'ye getirdi
14:46 Beyoğlu’nda korkutan yangın 11 kişi tahliye edildi Beyoğlu'nda korkutan yangın! 11 kişi tahliye edildi
14:45 Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı
14:39 Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir “Baldız“ ve “Bacanak“ kısmı efsane Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir! "Baldız" ve "Bacanak" kısmı efsane
14:36 Tom Cruise’un Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı Tom Cruise'un Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı
14:01 2 yaşındaki Mehmet bebek, evde çıkan yangında hayatını kaybetti 2 yaşındaki Mehmet bebek, evde çıkan yangında hayatını kaybetti
13:56 Ne diyeceği merak konusuydu Ali Koç’u topa tutan Aziz Yıldırım’dan bomba Süper Kupa yorumu Ne diyeceği merak konusuydu! Ali Koç'u topa tutan Aziz Yıldırım'dan bomba Süper Kupa yorumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 18:03:22. #1.11#
SON DAKİKA: Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement