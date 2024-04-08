Süleyman Acar, Kızılcahamam Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı

Politika

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ni kazanarak Kızılcahamam Belediye Başkanı seçilen Süleyman Acar, düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Cumhur İttifakı'nın Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar, 31 Mart yerel seçimlerini kazanarak ilçenin belediye başkanı oldu. Acar, İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını almasının ardından Kızılcahamam Belediyesi'ne gelerek, kendisi için düzenlenen törene katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu ile başlayan tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

"Kızılcahamam'ın altın çağı başlayacak"

İkinci kez belediye başkanlığına seçilen Süleyman Acar, iki bayramı bir arada yaşadıklarını belirterek, "5 yıl daha bizleri göreve layık gören siz değerli Kızılcahamam halkına teşekkür ediyorum. Kızılcahamam'ın altın çağı başlayacak. 5 yıl boyunca hizmetlerin yapıldığı Kızılcahamam'da bir 5 yıl daha hizmetlerimiz devam edecek" dedi.

Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ise Kızılcahamam'a 5 yıl boyunca hizmet yapıldığını ve 5 yıl daha hizmetlerin devam edeceğini söyledi.

Törene Acar'ın yanı sıra Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Güray Altunay, MHP İlçe Başkanı Nuri Odacı, ilçenin eski belediye başkanı Esen Ali Sezen, STK temsilcileri ve Kızılcahamamlılar katıldı. - ANKARA