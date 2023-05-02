Süleyman Soylu, reklamdaki slogana değinerek otobüs duraklarında bulunan reklam panolarına tepkide bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Süleyman Soylu, reklamdaki slogana değinerek otobüs duraklarında bulunan reklam panolarına tepkide bulundu

02.05.2023 15:59
Süleyman Soylu, reklamdaki slogana değinerek otobüs duraklarında bulunan reklam panolarına tepkide bulundu

Gaziosmanpaşa'da kanaat önderleriyle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediye otobüs duraklarında yer alan bir reklama dikkat çekti. Şampuan markalarından birinin "Kız kıza yakın olmak kadar doğal" sloganıyla astığı reklama tepki gösteren Soylu, "Türkiye'yi getirecekleri ve getirmek istedikleri yer burasıdır. Ticaret Bakanı'mızla konuştuk, o reklamları tamamen kaldıracağız. Böyle bir reklamı biz kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da kanaat önderleriyle buluştu.

"ERKEKLE ERKEĞİN EVLENMESİNİ ÖNERİ OLARAK GETİRİYORLAR"

Televizyon dizilerine muhakkak bir LGBT'li karakterin sıkıştırıldığını anlatan Bakan Soylu, "Neden? İnsanımızı alıştıracaklar. Ben söylüyorum, alınıyorlar da. Sen kendin billboardlarda Kemal Kılıçdaroğlu olarak yazmışsın, 'Cinsel yönelimin her türlüsünü kabul edeceğiz.' demişsin. Erkekle erkek, kadınla kadının evlenmesini Türkiye'ye bir öneri olarak getiriyorlar. Neden? Çünkü bizi yıllardır yıkamadılar. Bizim güçlü bir aile yapımız var" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR REKLAMI BİZ KABUL EDEMEYİZ"

Belediye otobüs duraklarında "Kız kıza yakın olmak kadar doğal" sloganıyla bir krem reklamının da asılı olduğunu ifade eden Soylu, "Türkiye'yi getirecekleri ve getirmek istedikleri yer burasıdır. Ticaret Bakanı'mızla konuştuk, o reklamları tamamen kaldıracağız. Bu kadar basit. Böyle bir reklamı biz kabul edemeyiz. İnsanımızın ahlakına, insanımızın yapısına yönelik bir reklamı elbette kabul edebilmek mümkün değil" diye konuştu.

"BATI'YI TEKRAR TÜRKİYE'YE ÇÖKMESİ İÇİN HAZIRLIK YAPIYORLAR"

Millet İttifakı'nı eleştiren Soylu, "Tayyip Erdoğan geldikten sonra Batı'yı Türkiye'de tasfiye etti. Bütün kavga budur. Karşımızdakiler Batı'yı tekrar Türkiye'ye çökmesi için hazırlık yapıyorlar. Biz de tam bağımsızlık için hazırlık yapıyoruz. Bu kadar basit. Bu ülke bizim ülkemizdir diyoruz. Eğer bu ülkeyi biz kendi istikametimizde, dediğimiz ölçülerde götürebilirsek, etrafındaki coğrafyanın huzurunu da biz temin ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500

Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa, Türkiye, LGBT, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Süleyman Soylu, reklamdaki slogana değinerek otobüs duraklarında bulunan reklam panolarına tepkide bulundu - Son Dakika


Son Dakika
15:55 Bodrum'da lahmacunun fiyatı 450 liraya çıkarken, otel konaklama fiyatları ise 200 bin lirayı buldu
15:55 Süleyman Soylu, reklamdaki slogana değinerek otobüs duraklarında bulunan reklam panolarına tepkide bulundu
15:51 Ligin sonuna geldiğimiz şu günlerde Dursun Özbek'ten Ali Koç'u hedef alan zehir zemberek sözler
15:49 MET Gala 2023'de Kim Kardashian iddaalı kıyafetiyle ortalığı kavurdu
15:49 Soylu otobüs duraklarında yer alan reklama tepki gösterdi: Bakanımla konuştuk, tamamen kaldıracağız
15:39 Bu açıklamalar daha çok su kaldırır! Ali koç'u adeta bombalayan Dursun Özbek'ten gerginliği tırmandıracak sözler
15:36 Şarkıcı Melek Mosso: Hiç çocuk olmadım, 10 yaşında anne oldum
15:19 Fenerbahçe'nin yerli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek sakatlandı, Giresunspor maçına yetişecek mi?
15:17 Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'nun "14 Mayıs siyasi darbe girişimidir" sözlerine cevap verdi:Asıl darbeyi siz yapıyorsunuz
15:16 İYİ Parti Lideri Meral Akşener, 14 Mayıs seçimini kazanmaları halinde partisinden 6 ismin bakanlık yapacağını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2023 16:06:54. #1.13#
SON DAKİKA: Süleyman Soylu, reklamdaki slogana değinerek otobüs duraklarında bulunan reklam panolarına tepkide bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement