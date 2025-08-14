Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya CHP'den İstifa Etti - Son Dakika
Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya CHP'den İstifa Etti

14.08.2025 14:54  Güncelleme: 14:55
Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu. Yıldırımkaya, CHP içinde yaşadığı hukuksuzluklardan ve partideki siyasi tartışmalardan dolayı bu kararı aldığını belirtti.

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, yaptığı açıklama ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak suskunluğunu bozan Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, hakkında çıkan 'istifa' iddialarına son noktayı koydu. Yıldırımkaya yaptığı açıklamada "Son günlerde ilimizin siyasi gündemini meşgul eden tartışmaları hep birlikte izliyoruz. Bu süreç bir kez daha göstermiştir ki; Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha fazla hizmet etmek isteyen, emeğini ve varlığını ortaya koyan belediye başkanlarımız, desteklenmek yerine iftiralarla, hakaretlerle ve hukuksuz kararlarla yıpratılmaktadır. Sultanhisar'da bizzat yaşadığımız hukuksuzluklarla devam eden bu süreçte, ne yazık ki bazı milletvekillerimiz yüzünden yaşadığımız adaletsizliği defalarca CHP Genel Merkez'e iletmemize rağmen şahsımı partiden uzaklaştırmak adına ellerinden geleni sonuna kadar yapıp 31 Ocak 2025 Tarihinde şahsımı partiden ihraç etmek suretiyle CHP ile olan ilişkimi kendileri bizzat sonlandırmıştır. Bizler, İlçesine hizmet dışında hiçbir gayesi olmayan, dedikodu ve kısır çekişmelerle değil; yaptığı hizmetlerle anılması gereken yöneticileriz. Fakat üzülerek belirtmeliyim ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nde son dönemde bu anlayışa sahip bir ses dahi yükselmemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki birkaç kişinin kişisel hırslarına Sultanhisar halkını kurban edemeyiz, etmeyiz. Bu nedenle, üyesi bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden yol arkadaşlarımla birlikte istifa ediyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da, gece gündüz demeden, dağ tepe dolaşarak Sultanhisar'ın ve Sultanhisar'lıların emrinde, hizmetinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e 1 milyon TL’lik dava
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
Özlem Çerçioğlu’nun istifa eder etmez ilk işi bu oldu
Savcılık, Özel’in iddialarına yönelik soruşturma başlattı
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde play-off turuna yükseldi
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Erdoğan’ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
Özgür Özel’in Erdoğan’a yönelik sözlerine AK Parti’den sert tepki
Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı
Trump’tan Alaska zirvesi öncesi Putin’e tehdit
Yüksek İstişare Kurulu’nda toplantısı sonrası açıklama: Aileyi korumanın önemi ifade edildi
Özgür Özel’in Erdoğan’la ilgili sözlerine AK Parti’den sert tepki
Murat Kurum açıkladı İşte Balıkesir depreminin bilançosu
