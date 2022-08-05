Üçok: "Suluova emeğin ve üretimin şehri" - Son Dakika
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Üçok: "Suluova emeğin ve üretimin şehri"

05.08.2022 17:36
Üçok: "Suluova emeğin ve üretimin şehri"

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Sanayi Bakanlığımızın gelişmişlik endeksinde 76. sıradayız. Amasya'mızın varlık anlamında en zengin ilçesiyiz.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Sanayi Bakanlığımızın gelişmişlik endeksinde 76. sıradayız. Amasya'mızın varlık anlamında en zengin ilçesiyiz. Suluova'mız emeğin ve üretimin şehridir" dedi.

Suluova Belediyesi, İstanbul Maltepe Tokatlılar Derneği yöneticileri ve üyelerini "Sıla-i Rahim" yolculuğu kapsamında Suluova'da misafir ederek ilçeyi tanıttı. Başkan Üçok misafirlerine Suluova'nın tarihi geçmişi, yel altı ve yer üstü zenginlikleri, yöresel ürünleri ve hayata geçirdikleri projeleri hakkında bilgiler vererek, "Suluova'mız hayata geçirdiğimiz projelerimiz ile adından söz ettiren şehir haline geldi. Ayrıca Suluova'mızda madencilik, tarım ve hayvancılık var. Allah her şehre bu kadar büyük bir zenginlik vermez. Yer altıda var ve üstü de ne kadar şükretsek azdır. Sanayi Bakanlığımızın gelişmişlik endeksinde 76. sıradayız. Amasya'mızın varlık anlamında en zengin ilçesiyiz. Suluova'mız emeğin ve üretimin şehridir. Bunun yanında nüfusu her geçen gün artan önemli ilçelerden biriyiz" diye konuştu.

Başkan Üçok program sonrasında yaptığı açıklamada ise "İstanbul'dan Sıla-i Rahim yolculuğuna çıkan Maltepe Tokatlılar Dernek Üyesi kıymetli hemşehrilerimiz gezi programlarına ilçemizi de almışlar. Bu vesile ile şehrimizde misafir ettik. Yaptığımız çalışmalarımızı ve projelerimizi anlattık. İlimizin ilk Millet Bahçesi Kıraathanesi ile şehir meydanımızı ve cami inşaatımızı ziyaret ettik" şeklinde konuştu. - AMASYA

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Kaynak: İHA

Fatih Üçok, Suluova, Amasya, Sıla, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Üçok: 'Suluova emeğin ve üretimin şehri' - Son Dakika

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