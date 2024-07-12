Suluova\'da Mahalle Buluşmaları Düzenlendi

Politika

Amasya'nın Suluova ilçesinin geleceğini ilçe sakinleriyle birlikte şekillendirmek amacıyla başlatılan 'Mahalle Buluşmaları'nın 5'si Cevizdibi Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun, buluşmada vatandaşların önerilerini dinleyerek yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Suluova Belediyesi, Suluova'nın geleceğini ilçe sakinleriyle birlikte şekillendirmek amacıyla 'Mahalle Buluşmaları' başlattı. Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun'un katılımıyla düzenlenen buluşmaya Cevizdibi Mahallesi sakinleri ve mahalle muhtarı katıldı. Toplantıda vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Uzun, Suluova'nın tüm bileşenlerinin katılımıyla 5. Yıllık Stratejik Planı hazırlayacaklarını söyledi.

"Suluova'nın tüm bileşenleriyle yol haritamızı çizmemiz gerekiyor"

Suluova'nın geleceğini ortak akılla inşa etmek için Mahalle Buluşmalarını başlattıklarını ifade eden Başkan Rıfat Uzun, "Çocuklarımıza daha güzel bir şekilde emanet etmemiz gereken bir Suluova var. Suluova'ya daha iyi nasıl hizmet edebiliriz, Suluova'mızı kadından yana, çocuktan yana, gençlerden yana bir belediye, bir ilçe nasıl yapabiliriz bunun arayışı içerisindeyiz. Suluova'nın beş yıllık stratejik planını hazırlayacağız. Biz belediyede oturup Suluova'nın önümüzdeki beş yılına şekil veremezdik. Bunu mahalle buluşmalarıyla komşularımızla tartışmamız gerekiyor, STK buluşmalarıyla, genç buluşmalarıyla, yani Suluova'nın tüm bileşenleriyle bu durumu tartışıp netleştirerek yol haritamızı çizmemiz gerekiyor. Mahalle Buluşmaları ile hemşehrilerimizin sorunlarını yüz yüze dinliyoruz. Bu buluşmalarımızı mahalle mahalle gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin sorunlarını not ederek çözüme kavuşturacağız" dedi. - AMASYA