AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den CHP'ye "içi boş program" eleştirisi - Son Dakika
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AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den CHP'ye "içi boş program" eleştirisi

19.06.2022 11:48
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den CHP'ye "içi boş program" eleştirisi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir programıyla ilgili, "-mış gibi yapmanın tarihini yazdılar" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir programıyla ilgili, "-mış gibi yapmanın tarihini yazdılar" değerlendirmesinde bulundu.

Sürekli, yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun kentteki üç günlük programında açılış yapılamadığını, "içi boş bir program" düzenlendiğini savundu.

Yerel yönetimlerin dördüncü hizmet yılına girdiğini, geçen 39 ayda İzmir'de havanda su dövüldüğünü kaydeden Sürekli, şunları kaydetti:

"Çalışıyor-muş gibi, üretiyor-muş ve çöz-müş gibi pozlar verdiler. Bırakın bir açılış yapmayı tek bir kazma vurmadılar. Sokağa çıkmaya da cesaret gösteremediler. Tek olumlu gelişme, Soyer'in koku sorununun kendi eserleri olduğunu ve sorunu çözemediklerini kabul etmesiydi. Ancak, Genel Başkanı bu konuya dahi değinmedi, görmezden geldi. Yerelde bütün günlük ve orta vadeli işler arapsaçına dönmüş durumda. Ama onlar, tam kadro içi boş bir çıkarmayla bol fotoğraflı, yalanlı, şovlu bir programa imza attılar."

Kılıçdaroğlu'nun önceki İzmir ziyaretlerinde de kentsel dönüşümünün mağdurları, bozuk yollara isyan eden hal esnafı ve depremzedelerden tepki gördüğünü hatırlatan Sürekli, "O günlerden bugünlere ne değişti, hiçbir şey. Çünkü ne kentsel dönüşüm umurlarında ne de İzmir'in deprem gerçeği. 25 yıllık yerel iktidarlarında adım adım faciaya sürükledikleri koku problemi de umurlarında değil. Bu konuda tek yaptıkları, sunumlarında bu problemin kendi hatalarından kaynaklandığını itiraf etmeleri oldu, o kadar." ifadelerini kullandı.

Sürekli, Kılıçdaroğlu'nun Ödemiş'teki Çiftçi Buluşması'nda kürsüye çıkardığı 3 çiftçi ile ilgili gerçekleri Tarım ve Orman Bakanlığının açıkladığını belirtti.

İzmir'in hakkını savunmaktan geri adım atmayacaklarını belirten Sürekli, kentin kayıp yıllarını telafi edeceklerini, tüm kronik sorunlarını çözeceklerini de kaydetti.

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Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den CHP'ye 'içi boş program' eleştirisi - Son Dakika

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