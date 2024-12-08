Suriye'de 18 Aylık Geçiş Dönemi Önerisi - Son Dakika
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Politika

Suriye'de 18 Aylık Geçiş Dönemi Önerisi

Hadi Bahra, özgür seçimler için Suriye'de 18 aylık bir geçiş dönemi önerdi.

08.12.2024 19:02
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Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Hadi Bahra, Suriye'de özgür seçimlerin yapılabileceği güvenli, tarafsız ve huzurlu bir ortam tesis edilmesi için 18 aylık bir geçiş dönemi olması gerektiğini söyledi.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Hadi Bahra, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen Doha Forum 2024'de açıklamalarda bulundu. Bahra, Suriye'nin altı ay içerisinde yeni bir anayasa hazırlaması gerektiğini belirterek, Suriye'de özgür seçimlerin yapılabileceği güvenli, tarafsız ve huzurlu bir ortam tesis edilmesi için 18 aylık bir geçiş dönemi olması gerektiğini söyledi. Bahra, "Anayasa, idarenin bir parlamenter sistem mi, başkanlık sistemi mi yoksa karma bir sistem mi olacağını belirleyecek. Buna dayanarak bir seçim yaparız ve halk liderini seçer" ifadelerini kullandı.

Bahra, Suriyeli muhaliflerin iktidar geçişi sürecine kadar devlet memurlarından işlerine devam etmelerini istediğini ve memurlara zarar verilmeyeceği güvencesi verildiğini ifade etti. Bahra, "Esed'in ülkeden ayrılacağı belliydi. Bununla bir rahatlama hissettim ama biraz da üzüldüm. Çünkü işlediği suçlar nedeniyle hesap vermesi gerekirdi" dedi. - DOHA

Kaynak: İHA

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