Suriye'de Çatışmalar İçin Soruşturma Komitesi Kuruldu

Suriye Devlet Başkanlığı, ülkenin kıyı bölgesindeki Lazkiye ile Tartus'ta devam eden çatışmalarla ilgili bağımsız bir ulusal soruşturma komitesi kurulduğunu duyurdu.

Suriye'de güvenlik güçleri ile devrik lider Beşar Esad'a bağlı unsurlar arasında perşembe günü başlayan çatışmalar sürüyor. Suriye Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, binden fazla kişinin hayatını kaybettiği çatışmalarla ilgili ilgili bağımsız bir ulusal soruşturma komitesi kurulduğu belirtilerek, "Yüksek ulusal çıkarların gereklilikleri doğrultusunda iç barışın sağlanması ve gerçeğin ortaya çıkarılması taahhüdüyle Devlet Başkanı, 6 Mart'tan bu yana Suriye kıyılarında meydana gelen olaylarla ilgili gerçekleri araştırmak ve bulmak üzere yargıçlardan oluşan bağımsız bir ulusal komite kurulmasına karar vermiştir" denildi.

Açıklamada, komitenin en geç 30 gün içinde Başkanlığa raporunu sunması talimatı verildiği ifade edilerek, komitenin görevlerinin söz konusu olaylara yol açan nedenleri, koşulları ve durumları ortaya çıkarmak, sivillere yönelik ihlalleri araştırmak ve sorumluları tespit etmek, kamu kurumlarına, güvenlik personeline ve orduya yönelik saldırıları incelemek ve sorumluları belirlemek, suç ve ihlallere karıştığı kanıtlanan kişileri yargıya sevk etmek olduğu aktarıldı. İlgili tüm devlet kurumlarından komiteyle gerekli iş birliğini sağlamaları talimatı verildiği belirtilen açıklamada, komiteye görevini yerine getirmek için uygun gördüğü kişi ve kurumlardan yardım alma hakkı tanındığı ifade edildi.

Binden fazla kişi hayatını kaybetti

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi yaptığı açıklamada, ülkenin kıyı bölgesindeki Lazkiye ile Tartus'ta devam eden çatışmalarda 745 sivil ile 125 güvenlik gücünün hayatını kaybettiğini, 148 Esad unsurunun da etkisiz hale getirildiğini aktardı. - ŞAM