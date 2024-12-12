Suriye'de Demokrasi ve Barış Çağrısı - Son Dakika
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Politika

Suriye'de Demokrasi ve Barış Çağrısı

Suriye\'de Demokrasi ve Barış Çağrısı

DEM Parti vekilleri, Türkiye'nin Suriye'de barış ve demokratik geçiş için aktif rol alması gerektiğini vurguladı.

12.12.2024 12:49
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DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Türkiye'nin, Suriye'de demokratik bir geçiş için elinden geleni yapması; istikrara, kalıcı barışa katkı sunacak şekilde rol alması gerektiğini söyledi.

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Koçyiğit ve Sezai Temelli, Meclis'te düzenledikleri basın toplantısında, Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de bir devrin kapandığını belirten Koçyiğit, Türkiye'nin bu yeni durumda, Suriye, Orta Doğu ve dış politikasını gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti. Koçyiğit, "Suriye'deki acıları daha fazla depreştiren, derinleştiren, acı çekmesini sağlayan değil, gerçekten Suriye'de demokratik bir geçiş için elinden geleni yapan; istikrara, kalıcı barışa katkı sunan bir yerde rol alması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Sezai Temelli ise Suriye'deki gelişmelerin Türkiye ve bölgedeki krizi büyüttüğünü ve riskleri arttırdığını belirterek, Orta Doğu'da barış ve istikrar için atılacak adımlarla Türkiye'deki sorunların da çözülebileceğini söyledi. Suriye'nin kuzeydoğusunda DEAŞ tehlikesinin yeniden büyümeye başladığını anlatan Temelli, "Suriye'de ve Türkiye'de barış istiyoruz. Barışın yolu Kürt sorununun demokratik çözümünden geçiyor. Barışın yolu Türkiye'nin bu konuda artık bir adım atmasından geçiyor." ifadelerini kullandı.

İktidarın yanlış politikalar izlediğini ileri süren Temelli, "İktidara bir kez daha çağrı yapıyoruz; Türkiye'de Kürtlerin ve Türklerin bir ittifak anlayışıyla var edeceği barış yolunda adım atın. Muhalefete de seslenmek istiyorum; bugün Türkiye'deki muhalefet, sadece iç siyaset sınırlarında muhalefet ederek dış politikada bu iktidarın yanlış anlayışıyla sıraya girerek muhalefet olamaz. Eğer gerçek anlamda bir muhalefet olmak istiyorsa iç ve dış politikayı birlikte değerlendirmeli." diye konuştu.

Kaynak: AA

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