Suriye'de Yeni Dönem ve Terör Tehdidi

Politika

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, "Suriye topraklarının büyük bir bölümü PKK ve SDG terör örgütü kontrolüne geçmiş durumda. Esad rejiminin çöküşüyle yeni bir döneme girilmiştir. Bölgedeki dengeler yeniden şekilleniyor" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkan Fuat Oktay başkanlığında toplandı. Komisyon 12 adet anlaşmayı görüşecek. Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay Suriye'de önemli gelişmelerin yaşandığını belirterek, "Muhalif gruplar başlattıkları harekat sonucunda 12 gün gibi kısa bir süre içinde rejimi devirmişler ve Beşar Esad Suriye'den kaçmış. Yine arkasında yüzbinlerce ölüm, milyonlarca mülteci, yerinden edilmiş insan ve altyapısı büyük ölçüde yıkılmış bir ülke bırakmıştır. Suriye topraklarının büyük bir bölümü PKK ve SDG terör örgütü kontrolüne geçmiş durumda. Esad rejiminin çöküşüyle yeni bir döneme girilmiştir. Bölgedeki dengeler yeniden şekilleniyor" dedi.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunması gerektiğini söyleyen Oktay, "Yeni yönetimin kapsayıcı olması, tüm kesimlerin can, mal güvenliğinin sağlanması, kötü muameleye yer vermemesi ve Suriye dışında yaşayan mültecilere ve sığınmacıların ülkelerine güvenli bir şekilde dönmeleri için ortam hazırlaması önemlidir. Suriye'nin komşuları için tehdit olmaktan çıkması başta DEAŞ ve PKK olmak üzere terör örgütlerinin yerleştiği ve yeşerdiği bir alan oluşturmaması büyük önem taşımaktadır. Tüm bunların gerçekleşebilmesi için, özellikle Suriye'de yaraların sarılması, siyasi istikrarın güçlendirilmesi ve ülkenin hızlı bir şekilde yeniden imarı, ekonomik kalkınmasının sağlanması gerekir" ifadelerini kullandı. - ANKARA