Suriye'deki Gelişmeler ve Mültecilerin Vatanlarına Dönüşü

Politika

'SURİYELİ KARDEŞLERİMİZ VATANLARINA KAVUŞACAKLAR'

TBMM'de konuşan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye'nin çevresinde iki büyük savaş olduğunu belirterek, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi. Akçay, "Emperyalizmin maşası olan terör örgütlerinin ülkemizi tehdit etmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye, Suriye'nin istikrarı için yıllardır büyük çaba göstermiş ancak Baas rejimi ve bazı odaklar bu fırsatı değerlendirmemiştir. Suriye'de artık siyasi ve diplomatik olarak yeni bir gerçek durum vardır. 8 Aralık'ta muhaliflerin Şam'a girmesiyle kanlı Esad rejimi sona ermiştir, Esad yıllarca kan kusturduğu Suriye'den onursuzca kaçmıştır. Türkiye'nin öncelikleri Suriye'nin toprak bütünlüğü, terör örgütlerinin temizlenerek sınır güvenliğimizin sağlanması, Suriye'nin yeniden imarı ve mülteci konusudur. Yeni dönemde terör örgütlerinin ülkemize yönelik tehditlerinin tamamen ortadan kaldırılması önceliğimizdir. Türkiye, Suriye'nin milli birliği, beraberliği, egemenliği, toprak bütünlüğü ve Suriye halkının refahı için elinden geleni yapmıştır ve yapacaktır. Yıllardır vatanlarından uzak yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz de onurlu, güvenli ve gönüllü bir şekilde vatanlarına kavuşacaklardır" ifadelerini kullandı.

Akçay, ayrıca Suriye'deki geçiş sürecinde DEAŞ, PKK/ YPG gibi terör örgütleri ve uzantılarının fırsatçılık yapmalarının engellenmesi gerektiğini belirterek, "Bilhassa, herhangi bir PKK uzantısının Suriye'de meşru bir aktör olarak görülemeyeceğinin de altını çizmek isteriz. Bunun yanı sıra, sınırlarımızın hemen ötesinde konuşlanan terör örgütünün etkisiz hale getirilmesinden rahatsızlık duyanların, büyük bir yanlışlık içerisinde olduklarını vurgulamak isterim" dedi.

Ayça YASLI/ANKARA,