Suriye'deki Gelişmeler ve Mültecilerin Vatanlarına Dönüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Suriye'deki Gelişmeler ve Mültecilerin Vatanlarına Dönüşü

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Suriye'deki siyasi durumu değerlendirerek Türkiye'nin mülteci politikası ve terör örgütleri ile mücadele konusundaki kararlılığını vurguladı. Suriyeli mülteçilerin güvenli bir şekilde vatanlarına döneceğini belirtti.

09.12.2024 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'SURİYELİ KARDEŞLERİMİZ VATANLARINA KAVUŞACAKLAR'

TBMM'de konuşan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye'nin çevresinde iki büyük savaş olduğunu belirterek, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi. Akçay, "Emperyalizmin maşası olan terör örgütlerinin ülkemizi tehdit etmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye, Suriye'nin istikrarı için yıllardır büyük çaba göstermiş ancak Baas rejimi ve bazı odaklar bu fırsatı değerlendirmemiştir. Suriye'de artık siyasi ve diplomatik olarak yeni bir gerçek durum vardır. 8 Aralık'ta muhaliflerin Şam'a girmesiyle kanlı Esad rejimi sona ermiştir, Esad yıllarca kan kusturduğu Suriye'den onursuzca kaçmıştır. Türkiye'nin öncelikleri Suriye'nin toprak bütünlüğü, terör örgütlerinin temizlenerek sınır güvenliğimizin sağlanması, Suriye'nin yeniden imarı ve mülteci konusudur. Yeni dönemde terör örgütlerinin ülkemize yönelik tehditlerinin tamamen ortadan kaldırılması önceliğimizdir. Türkiye, Suriye'nin milli birliği, beraberliği, egemenliği, toprak bütünlüğü ve Suriye halkının refahı için elinden geleni yapmıştır ve yapacaktır. Yıllardır vatanlarından uzak yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz de onurlu, güvenli ve gönüllü bir şekilde vatanlarına kavuşacaklardır" ifadelerini kullandı.

Akçay, ayrıca Suriye'deki geçiş sürecinde DEAŞ, PKK/ YPG gibi terör örgütleri ve uzantılarının fırsatçılık yapmalarının engellenmesi gerektiğini belirterek, "Bilhassa, herhangi bir PKK uzantısının Suriye'de meşru bir aktör olarak görülemeyeceğinin de altını çizmek isteriz. Bunun yanı sıra, sınırlarımızın hemen ötesinde konuşlanan terör örgütünün etkisiz hale getirilmesinden rahatsızlık duyanların, büyük bir yanlışlık içerisinde olduklarını vurgulamak isterim" dedi.

Ayça YASLI/ANKARA,

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Erkan Akçay, Güvenlik, Politika, Türkiye, Suriye, Terör, Dünya, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Suriye'deki Gelişmeler ve Mültecilerin Vatanlarına Dönüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:55 Fenerbahçe’den olay açıklama: Kendini bilmez şahıs Fenerbahçe'den olay açıklama: Kendini bilmez şahıs
18:36 Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti! Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe
17:32 Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi
17:11 6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay 6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay
16:21 Suriye’de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
08:03 Acun Ilıcalı’nın takımı küme düşüyor Acun Ilıcalı'nın takımı küme düşüyor
07:51 Kurtlar Vadisi’ndeki Suriye sahnesi yeniden gündemde Kurtlar Vadisi'ndeki Suriye sahnesi yeniden gündemde
07:49 Esad’ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı İran’dan açıklama var Esad'ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı? İran'dan açıklama var
07:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Türk futbolunda siyaset var mı’’ sorusuna beklenmedik yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Türk futbolunda siyaset var mı?'' sorusuna beklenmedik yanıt
07:29 Hava durumu uyarıları art arda geldi İstanbul dahil 10 ilde alarm Hava durumu uyarıları art arda geldi! İstanbul dahil 10 ilde alarm
07:21 İsrail, Esad’ın çekildiği askeri üssü ele geçirip küle çevirdi İsrail, Esad'ın çekildiği askeri üssü ele geçirip küle çevirdi
06:59 İsrail, 51 yıl sonra ilk kez Suriye topraklarında İsrail, 51 yıl sonra ilk kez Suriye topraklarında
01:25 İşkence hapishanesinde bulunan makine dehşete düşürdü İdam edilen mahkumlar için kullanılıyordu İşkence hapishanesinde bulunan makine dehşete düşürdü! İdam edilen mahkumlar için kullanılıyordu
00:20 ABD, Suriye’ye operasyon başlattı 75’ten fazla bölgeye hava saldırısı ABD, Suriye'ye operasyon başlattı! 75'ten fazla bölgeye hava saldırısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 19:21:22. #1.13#
SON DAKİKA: Suriye'deki Gelişmeler ve Mültecilerin Vatanlarına Dönüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.