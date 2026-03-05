Suriye'den İran'a Sert Kınama - Son Dakika
Suriye'den İran'a Sert Kınama

05.03.2026 18:37
Suriye, İran'ın Azerbaycan'a yönelik İHA saldırısını kınayarak uluslararası güvenliği vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısına ilişkin kınama mesajında, "Suriye, İran'ın Türkiye ve Azerbaycan'ı balistik füzeler ve İHA'larla hedef alma girişimini en güçlü ifadelerle kınamaktadır. Bu eylemler, bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrara yönelik ciddi bir tehdit teşkil etmektedir" denildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısına ilişkin kınama mesajı yayımladı. Açıklamada, dün İran'dan fırlatılarak Türkiye hava sahasına yönelen balistik füzeye de değinilerek, "Suriye, İran'ın Türkiye ve Azerbaycan'ı balistik füzeler ve İHA'larla hedef alma girişimini en güçlü ifadelerle kınamaktadır. Bu eylemler, ülkelerin egemenliğinin açık bir ihlali olup bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrara yönelik ciddi bir tehdit teşkil etmektedir. Sivilleri ve altyapıyı hedef alan her türlü şiddeti ve gerilimin tırmandırılmasını tamamen kınıyor, uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilkelerine bağlı kalınması çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Türkiye ve Azerbaycan ile tam dayanışma içinde olduklarının altını çizen Suriye Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye ve bölgesel barışı korumaya davet etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran topraklarından Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İHA saldırıları düzenlendiği bildirilmişti. Açıklamada, "Bir İHA Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki havalimanının terminal binasına isabet ederken, diğeri Şakarabad köyündeki bir okulun yakınına düştü. Azerbaycan tarafı, karşılık verme hakkını saklı tutar. İran'ın Azerbaycan Büyükelçisi Mojtaba Demirchilou, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı" ifadeleri kullanılmıştı. Nahçivan Havalimanı'nda 2 sivilin yaralandığı aktarılmıştı.

Ayrıca İran'dan fırlatılarak Irak ve Suriye üzerinden Türkiye hava sahasına yönelen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava savunma sistemleri tarafından engellenmişti. Müdahale sonucunda Hatay'ın Dörtyol ilçesi ile Adıyaman'ın Atatürk Barajı Gölü ve Mardin'in Nusaybin ilçesi yakınlarına füze parçaları düşmüştü. - ŞAM

Kaynak: İHA

