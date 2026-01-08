Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi

Suriye\'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan\'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
08.01.2026 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de gerginlik tırmanırken terör örgütü lideri Abdulah Öcalan'ın SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile görüşmek istediği ortaya çıktı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Şimdi değilse ne zaman? Çünkü orada yaşanan gelişmelerin buraya etkisinin olduğu kaçınılmaz bir gerçek. Daha önce de yine tecrübe edildi bu gerçek. Açın yine yolu. Öcalan doğrudan temas kursun ve önerilerini doğrudan iletsin" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin dün gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu toplantısına, Türkiye ve Suriye'deki güncel gelişmelere ilişkin Genel Merkezde basın toplantısı düzenledi.

ÖCALAN'IN GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİ 3 İSİM

Hem Suriye hem de Türkiye'deki görüşmeler için terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın "özgür iletişim kurabileceği" koşulların oluşması gerektiğini ifade eden Doğan, Öcalan'ın SDG elebaşı Mazlum Abdi ile görüşmek istediğini söyledi. Doğan', "Öcalan'ın görüşmek istediği, özellikle sürece dair bazı isimler var. Mesela bunları söylerken sayın Öcalan'ın sayın Mesut Barzani ile görüşmek istediğini ifade etmiştik. Sayın Neçirvan Barzani ile de görüşmek istediğini ifade etmiştik. Sayın Mazlum Abdi ile de görüşmek istediğini ifade etmiştik. Şimdi bölgedeki önemli gelişmelerle ilgili sayın Öcalan'ın önerileri var. Şimdi değilse ne zaman? Çünkü orada yaşanan gelişmelerin buraya etkisinin olduğu kaçınılmaz bir gerçek. Daha önce de yine tecrübe edildi bu gerçek. Açın yine yolu. Öcalan doğrudan temas kursun ve önerilerini doğrudan iletsin. Çatışmayla, savaşla, saldırıyla, kuşatmayla yol almak mümkün değil. O yüzden tüm garantör ülkeler en başta şu anda orada yaşayan halkların yaşam hakkını güvence altına almalı." ifadelerini kullandı.

"HEYETİMİZİN ERDOĞAN'LA GÖRÜŞME TALEBİ VAR"

Doğan bir gazetecinin sorusu üzerine İmralı Heyeti'nin görüşme trafiğine ilişkin de şunları söyledi:

"Heyetimizin gündeminde daha önce de açıkladıkları gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme talebi var. Ancak görüşme ve randevu planlamasının henüz netleşmediğini ifade edebilirim. Heyetimiz takip ediyor. Fakat böyle bir gündem var. Ve böyle bir görüşme talebi de var. Yine Sayın Öcalan'la yapılan görüşme rutin bir şekilde biliyorsunuz devam ediyor DEM Parti İmralı Heyeti ile. Ve yeni yıldan önce yaptıkları açıklamada siyasi partilerle görüştüler. O partilerle yaptıkları görüşmelerden sonra Adalet Bakanı ile de bir görüşme gerçekleştirdiler.

Kamuoyuna görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamaları bizzat kendileri yaptı yine. İmralı Heyetimizden, Pervin Bul'dan ve Mithat Sancar yaptı bu açıklamaları. O zaman gündemlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşmenin olduğunu ifade ettiler. Tarihin ve o randevu planlamasının henüz netleşmediğini söylemişlerdi. Şu ana kadar netleşmedi. Ancak bunun netleşmemiş olmasını bir olumsuzluk olarak değerlendirmemek gerekiyor. Takdir edersiniz ki çok yoğun gündemler bir yandan da. Dolayısıyla yakın zamanda bu görüşmenin gerçekleşmesini bekliyoruz.

Yine Öcalan'la yapılacak görüşmenin de henüz gerçekleşmemiş olması bir olumsuzluk olarak ya da bir negatif durum olarak değerlendirilmemeli. O da kendi rutin akışı içerisinde ilerliyor. Halep'teki saldırılar ve saldırılardan sonraki değerlendirmeleri ne olur Öcalan'ın? Onu şu anda bilmemize imkan yok. Çünkü bir görüşme gerçekleşmedi bu olaylar yaşandıktan sonra."

Ayşegül Doğan, DEM Parti, Tansiyon, Politika, Güncel, Suriye, Terör, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • erbilek06 erbilek06:
    aldık verdik hesabı mı yapacak ne yapacak 6 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu
Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı

17:34
Yıllar sonra ortaya çıkan video Herkes aynı detaya takıldı
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:20
Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR’lar otoyolda devrildi
Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR'lar otoyolda devrildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
15:45
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis’e sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 17:40:44. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.