Suriye: "İsrail ateşle oynuyor"

Suriye Dışişleri Bak Faysal Al-Miqdad, İsrail'in dün akşam saatlerinde başkent Şam ve Halep'e düzenlediği hava saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, "İsrail ateşle oynuyor" ifadelerini kullanarak, İsrail'in bölgesel askeri ve güvenlik durumunu tehdit ettiğini vurguladı.

İsrail, dün akşam saatlerinde Suriye'nin Halep kentinde bulunan Halep Uluslararası Havalimanı'nın ardından başkent Şam'ın güneydoğusuna hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıların ardından Suriye Dışişleri Bak Faysal Al-Miqdad yaptığı açıklamada, "İsrail ateşle oynuyor" ifadelerini kullanarak, İsrail'in bölgesel askeri ve güvenlik durumunu tehdit ettiğini vurguladı. Al-Miqdad, "Suriye, İsrail'in tekrarlanan saldırılarına sessiz kalmayacak ve bunun bedelini er ya da geç İsrailliler ödeyecek" ifadelerini kullandı.

İsrail, son yıllarda Suriye'de çoğunlukla İran destekli milislere ait olduğunu iddia ettiği mevzileri ve silah depolarını hedef alan saldırılar düzenliyor. - ŞAM