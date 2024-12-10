Suriye Geçici Hükümeti Toplandı

Politika

Suriye'de geçici hükümetin Başbakanı Muhammed el-Beşir, geçiş hükümeti üyeleriyle bir araya geldi.

Suriye'de geçici hükümetin Başbakanı Muhammed el-Beşir, çalışmalara başladı. El-Beşir, geçiş hükümeti üyeleriyle bir araya geldi. El-Beşir, yaptığı açıklamada, "Suriye halkına hizmet edebilecek anayasal bir sisteme kavuşana kadar önümüzdeki iki ay boyunca gerekli tüm çalışmaları kolaylaştırmak için eski hükümet üyelerini, İdlib ve çevresindeki yönetimden bazı yöneticileri davet ettik. Bugün, Suriye'deki halkımıza hizmet edebilmek için kurumları yeniden faaliyete geçirmek üzere başka toplantılar da yaptık" dedi. - ŞAM