Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Ankara'ya Geliyor - Son Dakika
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Politika

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Ankara'ya Geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, 4 Şubat Salı günü Ankara'ya ziyarette bulunacağını açıkladı.

03.02.2025 12:45
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, 4 Şubat Salı günü Ankara'ya ziyarette bulunacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 4 Şubat Salı günü Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek görüşmelerde Suriye'deki son gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alınacak olup, ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımlar değerlendirilecektir.

Görüşmelerde geçiş dönemi yönetimine ve Suriye halkına çok taraflı platformlarda sağlanabilecek destekler üzerinde de durulacaktır.

Suriye'nin özgürlüğüne kavuşması sonrası yeniden tesis edilen Türkiye-Suriye ilişkilerinin Sayın Ahmed Şara ve heyetinin ziyaretiyle güçleneceğine ve boyut kazanacağına inanıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Ankara'ya Geliyor - Son Dakika

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