'Suriye' konulu yüksek düzeyli toplantı sonrası ortak bildiri - Son Dakika
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'Suriye' konulu yüksek düzeyli toplantı sonrası ortak bildiri

16.06.2022 14:03
'Suriye' konulu yüksek düzeyli toplantı sonrası ortak bildiri

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Astana formatındaki 'Suriye' konulu yüksek düzeyli toplantıların ardından ortak bildiri yayımlandığını açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Astana formatındaki 'Suriye' konulu yüksek düzeyli toplantıların ardından ortak bildiri yayımlandığını açıkladı. Bildiride, PKK/ YPG terör örgütü ile mücadelede kararlılık ile sınırların korunmasının, güvenlik güçlerine ve Suriyeli sivillere yönelik saldırıları engellemek için her türlü tedbiri almaktan imtina edilmeyeceğinin güçlü şekilde vurgulandığı kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Astana formatındaki 'Suriye' konulu yüksek düzeyli toplantıların 18'incisinin, 15-16 Haziran'da Nur-Sultan'da düzenlendiği anımsatıldı. Toplantıda sahadaki durum ve terörizmle mücadele, siyasi süreçteki son gelişmeler ile insani yardım konularının ele alındığı ortak bildirinin yayımlandığı belirtilerek, "Bu çerçevede taraflar, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü taahhütlerine ve Astana sürecinin Suriye meselesinin barışçı çözümünde öncü rolüne vurgu yapmıştır. Taraflar, sınır ötesi saldırılar ve sızmalar dahil olmak üzere, komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit eden ayrılıkçı gündemlere karşı kararlılıklarını ifade etmiştir. Taraflar, Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütlerinin farklı isimler ve uzantıları adı altında artan varlığı ve saldırılarını kınamıştır. Suriye'nin kuzeyine ilişkin tüm düzenlemelerin fiilen uygulanmasının önemine dikkat çekmiştir. Taraflar, terörle mücadele bahanesiyle hayata geçirilmeye çalışılan gayrı meşru, sözde 'öz yönetim' teşebbüslerinin kabul edilemez olduğunu bir kere daha vurgulamıştır. Kuzey doğu Suriye'deki gayri meşru ve sözde 'öz yönetim' girişimleri dahil olmak üzere terör oluşumlarını destekleyen ülkelerin eylemlerini kınamıştır" denildi.

Tarafların, Fırat Nehri'nin doğusundaki ayrılıkçı yapıların; buradaki yerel halkın barışçıl gösterilerinin şiddetle bastırılması, zorla silah altına alma ve eğitim alanındaki ayrımcı faaliyetler dahil olmak üzere sivillere yönelik artan baskı ve saldırılardan duyulan derin endişelerini beyan ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, PKK/YPG terör örgütü ile mücadelede kararlılığımız ile sınırlarımızı korumak, halkımıza, güvenlik güçlerimize ve Suriyeli masum sivillere yönelik saldırıları engellemek için her türlü tedbiri almaktan imtina etmeyeceğimiz güçlü şekilde vurgulanmıştır. Öte yandan taraflar, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca, Suriye ihtilafında siyasi çözüm sürecinin ilerletilmesine bağlılıklarını teyit etmiştir. Bu çerçevede, Anayasa Komitesi'nin müteakip turunun Suriyeli tarafların yapıcı yaklaşımıyla gerçekleştirilmesi hususunda çağrıda bulunmuşlardır. Toplantı vesilesiyle, Astana Süreci çerçevesinde kurulmuş bulunan zorla alıkonan/kaçırılan kişilerin serbest bırakılması, cenazelerin takası ve kayıp şahısların akıbetinin tespitine ilişkin çalışma grubu da bir araya gelmiştir. Görüşmede, çalışma grubu tarafından 7'nci proje çerçevesinde, gözaltında tutulan bazı kişilerin 13 Haziran'da karşılıklı olarak serbest bırakılmasından duyulan memnuniyet ifade edilmiş, çalışmaların ve iş birliğinin sürdürülmesi kararlaştırılmıştır."


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Yurda girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı Yurda girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
Kaynak: DHA

Suriye, PKK, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Suriye' konulu yüksek düzeyli toplantı sonrası ortak bildiri - Son Dakika

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