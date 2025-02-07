Suriye Savunma Bakanı: Rus üsleri ülkeye fayda sağlarsa kalabilir - Son Dakika
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Politika

Suriye Savunma Bakanı: Rus üsleri ülkeye fayda sağlarsa kalabilir

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Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerinin, ülkeye fayda sağladığı takdirde açık kalabileceğini ifade etti. Kasra, Rusya ile ilişkilerin iyileştiğini ve çeşitli ülkelerle savunma anlaşmaları yapmayı düşündüklerini belirtti.

07.02.2025 17:39  Güncelleme: 19:45
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Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, ülkeye fayda sağlaması durumunda Suriye'deki Rus üslerinin açık kalabileceğini belirtti.

"SURİYE FAYDA SAĞLARSA RUS ÜSLERİ KALABİLİR"

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, ABD'li Washington Post gazetesine verdiği röportajda Rusya ile ilişkilere değindi. Bakan Kasra, Rusya'nın yeni Suriye hükümetine yönelik tutumunun aralık ayında Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana "önemli ölçüde iyileştiğini" ve Şam'ın Moskova'nın taleplerini değerlendirdiğini ifade etti. Kasra, Esad'ın müttefiki olan Moskova yönetimine ilişkin, "Siyasette kalıcı düşmanlar yoktur" dedi. Rusya'nın Tartus'taki deniz, Lazkiye'deki Hmeymim hava üssünü korumasına izin verilip verilmeyeceği sorusuna Kasra, "Bundan Suriye fayda sağlayacaksa evet" cevabını verdi.

"ABD'NİN YENİ YÖNETİMİ İLE ZAMANA İHTİYAÇ VAR"

Kasra ayrıca, Suriye'nin birçok ülkeyle savunma anlaşmaları yapmayı düşündüğünü ve hem ABD hem de Türkiye ile ülkedeki askeri üslerinin statüsü konusunda hassas müzakereler yürütüldüğünü belirtti. Kasra, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda askeri varlığını sürdürüp sürdürmeyeceği konusunun da "müzakere aşamasında" olduğunu vurguladı. Kasra, "Herkes Trump'ın iktidara gelmesini bekliyordu. Meselenin ABD yönetimi ile yeni Suriye hükümeti arasında biraz zamana ihtiyacı var" dedi.

Terör örgütü YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki ve kuzeydoğusundaki işgaline değinen Kasra, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara'nın amacının bölgenin Şam'ın kontrolü altına girmesini ve hükümetin bölgedeki hapishaneleri kontrol etmesini sağlamak olduğunu kaydetti. "Askeri çözüm her iki tarafta da kan dökülmesine neden olacak" diyen Kasra, "Bizim değerlendirmemize göre çözüm barışçıl olacak. Askeri bir çözüme meyilli değiliz" şeklinde konuştu.

Suriye Savunma Bakanı: Rus üsleri ülkeye fayda sağlarsa kalabilir
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Suriye Savunma Bakanı: Rus üsleri ülkeye fayda sağlarsa kalabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Apple User:
    Ruslar Amerika’dan daha iyi ve içinde bir çok Müslüman ülke barındırıyor mantıklı karar bence 3 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Biraz da bunları sömürün 3 0 Yanıtla
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