Suudi Arabistan'dan İran'a Düşük

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına yönelik misillemeleri nedeniyle, bölge ülkeleriyle arasındaki diplomatik ilişkilerde gerginlik sürüyor. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nde görevli güvenlik ataşesi ve yardımcısının yanı sıra üç personelin "istenmeyen kişi" ilan edildiğini açıkladı. Söz konusu kişilerin 24 saat içinde ülkeyi terk etmesi gerektiği belirtildi. - RİYAD