Suudi Arabistan'dan Netanyahu'ya Sert Tepki - Son Dakika
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Politika

Suudi Arabistan'dan Netanyahu'ya Sert Tepki

Suudi Arabistan, Netanyahu'nun 'Filistin devleti Suudi Arabistan'da kurulabilir' sözlerini reddetti.

09.02.2025 13:28
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Suudiler, Suudi Arabistan'da bir Filistin devleti kurabilirler, orada çok fazla toprakları var" açıklamasına tepki gösterirken, "Filistin halkı, acımasız İsrail işgalinin ne zaman isterse sınır dışı edebileceği davetsiz misafir ya da göçmen değiller" denildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazzelileri bölgeden sürme planları dünya genelinde tepkilere neden oldu. Netanyahu'nun İsrail medyasına verdiği röportajda "Suudiler, Suudi Arabistan'da bir Filistin devleti kurabilirler, orada çok fazla toprakları var" açıklaması ise Riyad'dan tepkiyle karşılandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı, Binyamin Netanyahu'nun Filistin halkının topraklarından sürülmesiyle ilgili açıklamalarına karşı kardeş ülkeler tarafından duyurulan kınama, onaylamama ve toptan reddetmeyi takdirle karşılıyor, Arap ve Müslüman ülkelerin Filistin meselesini vurgulayan tutumlarını değerli buluyor" denildi.

"Krallık, bu tür açıklamalarını kategorik olarak reddettiğini vurgulamaktadır"

İsrail'in dikkatleri dağıttığı vurgulanan açıklamada, "Krallık, İsrail işgalinin dikkatleri Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize karşı işlediği sürekli suçlardan ve Filistinlilerin maruz kaldıkları etnik temizlikten başka yöne çekmeyi amaçlayan bu tür açıklamalarını kategorik olarak reddettiğini vurgulamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'i aşırıcı ve işgalci olarak niteleyen bakanlık, "Bu zihniyetin Filistin topraklarının kardeş Filistin halkı için ne anlama geldiğini ve bu topraklarla olan duygusal, tarihi ve hukuki bağlarını anlamadığını bildirmektedir. Aşırıcı ve işgalci zihniyetin Gazze Şeridi'ni tamamen yok ettiği, en ufak bir insani duygu veya ahlaki sorumluluk duymadan çoğu çocuk ve kadın 160 binden fazla kişiyi öldürdüğü ve yaraladığı için Filistin halkının yaşamaya hak ettiğini düşünmediğini belirtmektedir" açıklamasını yaptı.

Filistin halkının kendi toprakları üzerinde hak sahibi olduğu vurgulanan açıklamada, "Filistin halkı, acımasız İsrail işgalinin ne zaman isterse sınır dışı edebileceği davetsiz misafir ya da göçmen değiller" denildi.

Netanyahu'dan "Filistin devleti İsrail için bir güvenlik tehdidi" açıklaması

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda Suudi Arabistan'ın normalleşme için bir Filistin devleti kurulması şartını koşmasıyla ilgili bir soruya cevap vermişti. Netanyahu, "Suudiler, Suudi Arabistan'da bir Filistin devleti kurabilirler, orada çok fazla toprakları var" ifadelerini kullanmıştı. Bir Filistin devletinin "İsrail için bir güvenlik tehdidi" olduğunu söyleyen Netanyahu, "Özellikle de bir Filistin devleti. 7 Ekim'den sonra mı? Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Bir Filistin devleti vardı. Adı Gazze'ydi. Hamas tarafından yönetilen Gazze, bir Filistin devletiydi ve bakın elimizde ne var" diye konuşmuştu. - RİYAD

Kaynak: İHA

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