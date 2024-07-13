Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Politika

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud 14 Temmuz 2024 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımızın mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel konular ele alınacaktır" ifadeleri yer aldı. - ANKARA