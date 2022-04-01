Suudi Arabistan Öncülüğündeki Koalisyon Yemen'de Ateşkes Taahhüdünü Yineledi - Son Dakika
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Suudi Arabistan Öncülüğündeki Koalisyon Yemen'de Ateşkes Taahhüdünü Yineledi

01.04.2022 09:43
Suudi Arabistan Öncülüğündeki Koalisyon Yemen'de Ateşkes Taahhüdünü Yineledi

RİYAD, 1 Nisan (Xinhua) — Paylaşılan mesaja göre, koalisyon kendisine ait hava kuvvetlerinin Yemen'de herhangi bir muharebe operasyonu gerçekleştirmediğini, askeri operasyonların başarılı bir şekilde durdurulması ve kapsamlı bir barışın sağlanması amacıyla tüm adımları atacağını doğruladı. Salı günü ilan edilen ateşkes, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif bin Falah El-Hacraf'ın Suudi liderliğindeki koalisyonu ve Yemen'deki […]

<a class='keyword-sd' href='/suudi-arabistan/' title='Suudi Arabistan'>Suudi Arabistan</a> Öncülüğündeki Koalisyon <a class='keyword-sd' href='/yemen/' title='Yemen'>Yemen</a>'de Ateşkes Taahhüdünü Yineledi

RİYAD, 1 Nisan (Xinhua) — Paylaşılan mesaja göre, koalisyon kendisine ait hava kuvvetlerinin Yemen'de herhangi bir muharebe operasyonu gerçekleştirmediğini, askeri operasyonların başarılı bir şekilde durdurulması ve kapsamlı bir barışın sağlanması amacıyla tüm adımları atacağını doğruladı.

Salı günü ilan edilen ateşkes, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif bin Falah El-Hacraf'ın Suudi liderliğindeki koalisyonu ve Yemen'deki bütün tarafları barış görüşmelerinin önünü açmak amacıyla Yemen'deki askeri operasyonları durdurmaya çağırmasının ardından Çarşamba sabahı başladı.

KİK ve Birleşmiş Milletler destekli müzakereler, Salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, İran destekli Husi milislerinin katılımı olmaksızın kapalı bir toplantıyla başladı. Görüşmelerin 7 Nisan'a kadar devam etmesi bekleniyor. Yemen'de 2014'te başlayan iç savaşı sona erdirmek için önceki hiçbir görüşmede uzlaşma sağlanamamıştı.

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Yemen hükümeti: Riyad görüşmeleri barış için bir umut ışığıdır Yemen hükümeti: Riyad görüşmeleri barış için bir umut ışığıdır KİK'in düzenlediği Yemen görüşmeleri Riyad'da başladı KİK'in düzenlediği Yemen görüşmeleri Riyad'da başladı

Koalisyon, Ateşkes, Riyad, Yemen, Politika, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Politika Suudi Arabistan Öncülüğündeki Koalisyon Yemen'de Ateşkes Taahhüdünü Yineledi - Son Dakika


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