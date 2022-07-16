Son dakika... Suudi Veliaht Prensi Selman: "Gerçekçi olmayan enerji politikaları yüksek enflasyona yol açacak" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Suudi Veliaht Prensi Selman: "Gerçekçi olmayan enerji politikaları yüksek enflasyona yol açacak"

16.07.2022 21:48

Son dakika haberler... Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Körfez İşbirliği Konseyi üyesi 6 ülke ile Mısır, Irak ve Ürdün liderlerinin katıldığı zirvede yaptığı konuşmada, gerçekçi olmayan enerji politikalarının enflasyonun daha da yükselmesine yol...

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Körfez İşbirliği Konseyi üyesi 6 ülke ile Mısır, Irak ve Ürdün liderlerinin katıldığı zirvede yaptığı konuşmada, gerçekçi olmayan enerji politikalarının enflasyonun daha da yükselmesine yol açacağını söyledi.

Suudi Arabistan Veliahdı ve Başbakan Yardımcısı Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Körfez İşbirliği Konseyine (KİK) üye ülkeler (Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri) ile ABD Başkanı Joe Biden, Mısır, Irak ve Ürdün liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen, Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'nde konuştu.

Suudi Arabistan Veliahdı Prens Muhammed bin Selman konuşmasında, küresel talebi karşılamak için fosil yakıt ve temiz enerji teknolojilerine daha fazla yatırım yapılması gerektiğini belirterek, gerçekçi olmayan enerji politikalarının enflasyonun daha da yükselmesine, işsizliğin artmasına ve ciddi güvenlik sorunlarına yol açacağını söyledi.

Prens Muhammed bin Selman ayrıca konuşmasında, Suudi Arabistan'ın şu anda 12 milyon olan enerji üretim kapasitesini 2027 yılına kadar günde 13 milyon varile çıkardığını ifade ederken, "Gelecekte Krallığın üretimi artırmaya yönelik daha fazla kapasiteye sahip olmadığını" bildirdi.

(İHA)

YORUMLAR
500
Havalimanındaki karşılama dikkat çekti! Suudi Prens Selman, Bahreyn Veliaht Prensi İsa Al Halife'yi burnundan öptü Havalimanındaki karşılama dikkat çekti! Suudi Prens Selman, Bahreyn Veliaht Prensi İsa Al Halife'yi burnundan öptü Biden, Suudi Prens Muhammed bin Selman ile görüştü: Kaşıkçı cinayetini gündeme getirdim Biden, Suudi Prens Muhammed bin Selman ile görüştü: Kaşıkçı cinayetini gündeme getirdim
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika... Suudi Veliaht Prensi Selman: 'Gerçekçi olmayan enerji politikaları yüksek enflasyona yol açacak' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:33 Doktorun "kalk git" dediğini iddia eden kadın, evinin banyosunda doğum yaptı
23:47 İngiltere'nin Türkiye'ye göçmen gönderme planıyla ilgili Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Erdoğan bunu yapamaz
23:42 Trafikte kendisine vuran adama "bel kündesi" tekniğiyle karşılık veren güreşçi serbest bırakıldı
23:13 Vatandaş, otoyola düşen Türk bayrağını yerden alabilmek için canını tehlikeye attı
22:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa lideri Macron görüştü! İstanbul'da Koordinasyon Merkezi kurulması ele alındı
22:07 "Gerekirse simit yenecek" çıkışıyla günlerce konuşulan Hülya Avşar, tatil mekanları hakkında konuştu: Duyduğum kadarıyla fiyatlar uçmuş
21:42 Alkollü araç kullanan kaymakam, 13 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesine neden olmuştu! 10 yıla kadar hapis istemiyle tutuklandı
21:21 Robert Lewandowski, Katalan ekibiyle anlaştı! 50 milyon euro ödeme yapılacak
20:59 Camide çalışan kişinin iki çocuğu taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı!
20:32 Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın herkesin içinde nafaka yüzünden tartıştığı iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 04:02:03. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Suudi Veliaht Prensi Selman: "Gerçekçi olmayan enerji politikaları yüksek enflasyona yol açacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement