ABD'den Tayvan'a 1.1 milyar dolarlık füze satışına onay - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'den Tayvan'a 1.1 milyar dolarlık füze satışına onay

03.09.2022 11:15
ABD'den Tayvan'a 1.1 milyar dolarlık füze satışına onay

TAİPEİ (İHA)-Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Tayvan'a Harpoon gemi savar füzeleri ve Sidewinder kısa menzilli havadan havaya muharebe füzeler de dahil olmak üzere toplam 1,1 milyar dolar değerindeki satışı onayladığını duyurdu.

TAİPEİ (İHA)- Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Tayvan'a Harpoon gemi savar füzeleri ve Sidewinder kısa menzilli havadan havaya muharebe füzeler de dahil olmak üzere toplam 1,1 milyar dolar değerindeki satışı onayladığını duyurdu.

Son dönemde artan Çin-Tayvan geriliminin ardından, ABD'den Tayvan'a silah satışı hakkında yeni bir açıklama geldi. Pentagon'un dün duyurduğu son silah anlaşmasına göre ABD Tayvan'a 1.1 milyar dolarlık füze satışı gerçekleştirecek. Füzelerin arasında Tayvan için hayati önem taşıyan Harpoon gemisavar füzeleri ve Sidewider kısa menzilli havada havaya muharebe füzeleri de yer alacak.

Pentagon'un Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı (DSCA) yaptığı açıklamada, planlanan silah satışının Tayvan'ın mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı savunma yeteneğini arttıracağı ifade edildi. DSCA'nın paylaştığı satılacak silahlar listesinde 60 AGM-84L-1 Harpoon Block II füzesi, 4 ATM-84L-1 Harpoon Block II tatbikat füzesi, 100 AIM-9X Block II Sidewinder taktik füzesi ve lojistik yer alacak. Anlaşmanın içinde ayrıca AIM-9X Block II taktik Yönlendirme Birimi, Gözetim Radar Programına (SRP) destek ile beraber yedek ve onarım parçaları içinde Tayvan'a teknik yardım hizmeti verilecek.

Tayvan'a gönderilecek olan silahların listesi yayınlandıktan kısa bir süre sonra ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu satışların Tayvan'ın silahlı kuvvetlerini modernize etme ve güvenilir bir savunma kabiliyetini sürdürme çabalarını desteklemek için "rutin durumlar" olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca Çin'e, Tayvan'a karşı sürdürdüğü diplomatik ve ekonomik baskıyı durdurması ve Tayvan ile anlamlı diyaloğa girmesi çağrısında bulunuldu.

Tayvan'dan ABD'ye teşekkür

ABD'nin Tayvan'a yapacağı silah satışı Tayvan tarafından olumlu karşılandı. Tayvan Başkanlık Sarayı Sözcüsü Xavier Chang, ABD hükümetine bu yıl 5'inci kez onaylanan silah anlaşması işin teşekkür etti. Tayvan Milli Savunma Bakanlığı ise ayrı bir basın açıklaması yaparak,ABD'nin öngördüğü silah satışlarının Tayvan ordusuna, Çin'in Tayvan yakınlarındaki deniz ve hava sahasında düzenlediği "gri bölge" baskı kampanyasına karşı daha iyi mücadele etmesinde yardımcı olacağı ve etkinliğini artıracağını söyledi. Tayvan Milli Savunma Bakanlığına göre, satışların ABD Kongresi'ne bildirilmesinden 1 ay sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Öte yandan, ABD, Tayvan'a 2010 senesinden bu yana 35 Milyar Dolarlık silah satışı gerçekleştirdi. - TAİPEİ

YORUMLAR
500
Son şampiyon Medvedev ABD Açık'ta 4. tura çıktı Son şampiyon Medvedev ABD Açık'ta 4. tura çıktı ABD'de polis, şüpheliyi yakalamak için göle atladı ABD'de polis, şüpheliyi yakalamak için göle atladı
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Tayvan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD'den Tayvan'a 1.1 milyar dolarlık füze satışına onay - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, burs alamadıkları için dert yanan üniversiteli kızlara cevap: Bize başvurun, 75 bin öğrenciye burs dağıtıyoruz
10:32 Çorum'da gerçekleştireceği konserinin iptali istenen şarkıcı Aleyna Tilki isyan etti: Ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor
10:32 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronayı atlattığını duyurdu: Kaldığım yerden devam etmeye başladım
10:22 Ünlü şarkıcı Britney Spears, yeni bir çıplak pozunu paylaştı: Paylaşımlarım sürecek
10:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında mesajı verdi: Yılbaşında memur, emekli ve işçilerin maaşlarında önemli bir artış yapılacak
09:56 AK Partili Taşkesenlioğlu'ndan boşanma aşamasında olan Ünsal Ban'ın ifadesinde dikkat çeken sözler: Sedat Peker'i tanımıyordum, beni görüntülü aradı
09:55 Şili'deki bir futbol maçında akılalmaz olay: Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar
09:39 Çanakkale'de ayı mantarı satan köylüler, günde 600 liralık kazanç sağlıyor
09:35 Bisiklet kazası geçiren ünlü oyuncu Mine Tugay'dan takipçilerine uyarı: Sakın kasksız bisiklet kullanmayın
09:33 "Hangisi meler?" sorusunda jokere başvuran yarışmacı, herkesi ters köşeye yatırarak 200 bin liralık soruyu açtırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 11:30:30. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'den Tayvan'a 1.1 milyar dolarlık füze satışına onay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement