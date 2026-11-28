İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Kuveyt'te 2 İtalyanın ölümüne yol açan saldırıdaki insansız hava aracının (İHA) İran yapımı olduğunu ifade etti.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Kuveyt'teki bir askeri tesise insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırısında 2 İtalyan teknisyen 65 yaşındaki Antonio Saccoccio ve 36 yaşındaki Emanuele Lo Russo'nun hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tajani, saldırıda kullanılan insansız hava aracının İran'da üretildiğini ifade etti. Tajani, "Kuveytlilerin yürüttüğü soruşturmalara göre insansız hava aracı İran'da üretildi. İranlılar bunun İran topraklarından fırlatılmadığını söylüyor, ancak bildiğiniz gibi İran'ın vekilleri, İran'ın tüm müttefikleri İran yapımı insansız hava araçlarına sahip. Soruşturmalar yapılacak. İranlılar, İtalyanlar ve Kuveytlilerle birlikte bir soruşturma komisyonuna katılmaya hazır olduklarını söyledi" ifadelerini kullandı.

İran, saldırıyı üstlenmemişti

İtalyan teknisyenler, Kuveyt Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Skyguard hava savunma sistemi için tespit antenlerinin bakımını yapıyordu. Kuveyt ve İtalya, saldırıdan İran'ı sorumlu tutmuştu. Körfez ülkelerinin ev sahipliği yaptığı ABD askeri varlıklarına yönelik saldırıları çoğunlukla üstlenen ve bu saldırıları meşru müdafaa olarak nitelendiren İran, bu saldırıda herhangi bir rolü olmadığını ve saldırının "sahte bayrak" operasyonu olduğunu öne sürmüştü.