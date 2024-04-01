Tamer Mandalinci Bodrum Belediyesi\'nin yeni başkanı seçildi

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Bodrum Belediyesi'nin yeni başkanı seçilen Tamer Mandalinci, meydanda coşkulu kalabalığa seslendi.
31 Mart yerel seçimlerinde oy sayımı devam ederken Bodrum'da başkan CHP'nin adayı Tamer Mandalinci seçildi. Seçim sonuçları ilçede coşkuyla kutlandı. Vatandaşlar, Cevat Şakir Caddesi ve Neyzen Tevfik Caddesi'nde araçlarla konvoy yaptı, meydanda davul zurna eşliğinde oynadı.
Tamer Mandalinci'yi Bodrum Belediye Meydanı'nda Türk Bayrakları ve CHP Bayrakları ile marşlar söyleyen binlerce Bodrumlu karşıladı. Eşi Sezin Mandalinci ile sahneye çıkan Tamer Mandalinci, elinde Türk Bayrağı ile marşlar söyledi. Sahnede Kerimoğlu ve Harmandalı oynayan Genç Başkan'a geçmiş dönem belediye başkanlarından Mehmet Kocadon da eşlik etti.
Tamer Mandalinci, yaptığı konuşmada seçim süreci boyunca emeği geçen herkese teşekkür ederek şöyle konuştu;
"Şu an duyduğum gururu, hissettiğim mutluluğu ve sizlerin 5 yıl boyunca hizmetkarı olmak için yaşadığım heyecanı kelimelerle tarif edemiyorum. 'Gümbür gümbür geliyoruz' dedik, 59 gündür sokaklardayız. Kimseyi ayırmadık, kimseyi ötekileştirmedik. 'Küskün var' dediler, 'barıştırırız' dedik. Gittik, konuştuk, ellerini sıktık. Bugün gördüğüm tabloda yüzde 58 oranında, Bodrum'da her iki kişiden biri bu kardeşlerini, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bağrına bastı, yetkiyi verdi ve 'Bize hizmet edeceksin, bizim kronik sorunlarımızı sen çözeceksin. Başkaları gibi ötekileştirmeyecek, başkaları gibi kavga etmeyecek, sımsıkıya, umutla, mutlulukla, ülkemin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına sen bağlanacaksın, o köprüyü sen kuracaksın' dedi. Sizin verdiğiniz bu emanet benim başımın tacıdır. Layıkıyla bu emanete sahip çıkmak için var gücümle çalışacağım."
Mandalinci, "Allah hepinizden razı olsun. Bodrumlu hemşehrilerim, lütfen kendinizi alkışlayın, kendinizle gurur duyun. Türkiye'nin en genç belediye başkanı Bodrum'dan çıktı" diye konuştu. - MUĞLA
Son Dakika › Politika › Tamer Mandalinci Bodrum Belediyesi'nin yeni başkanı seçildi - Son Dakika
Kesin olmayan sonuçlara göre, Şükrü Başdeğirmen 53 bin 193, CHP adayı Atakan Yazgan 26 bin 902 oy aldı. Şükrü Başdeğirmen, 30 yıldır inşaat ve inşaat malzemeleri ticaretiyle uğraşan, gıda, hayvancılık ve enerji sektörlerinde de ticari faaliyetini sürdüren bir iş adamıdır. İki dönem Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını yapan Başdeğirmen, 31 Mart 2019'da yapılan mahalli idareler seçimlerinde Isparta Belediye Başkanı seçilmiştir.
Niğde Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Emrah Özdemir, kesin olmayan sonuçlara göre 28 bin 761 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Hulus Özen ise 20 bin 362 oyda kaldı. Emrah Özdemir, 1980 doğumlu olup, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunudur. Daha önce AK Parti Niğde İl Başkanlığı görevini yürüten Özdemir, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Nevşehir'de yapılan seçimlerde İYİ Parti adayı Rasim Arı, kesin olmayan sonuçlara göre 29 bin 579 oy alarak Nevşehir Belediye Başkanlığına seçildi. AK Parti adayı Mehmet Savran ise 19 bin 785 oyda kaldı. Arı, 1975 yılında Nevşehir'de doğmuş olup, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. Daha önce AK Parti'den seçilen Arı, 2019 yılında görevden alınmıştı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Faruk Demir 5 bin 49, AK Parti adayı Yunus Baydar 4 bin 875 oy aldı. Ardahan'ın Hanak ilçesinde doğan Faruk Demir, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nden mezun oldu ve 1999 yılında DSP'den Ardahan Milletvekili olarak parlamentoya girdi. 31 Mart 2019'dan bu yana Ardahan Belediye Başkanlığı görevini yürüten Demir, evli ve bir çocuk babasıdır.
Niğde Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre tekrar seçilen AK Parti adayı Emrah Özdemir, destek verenlere teşekkür etti. Özdemir, yaptığı konuşmada Niğde'nin kazandığını vurgulayarak, çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Partililer, kutlamalarla seçimin sonucunu kutladı.
Resmi olmayan sonuçlara göre, Edirne'nin Belediye Başkanı CHP'li Filiz Gencan Akın oldu. Akın, Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı oldu.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Ayşe Ünlüce, kesin olmayan sonuçlara göre 251 bin 173 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı İdris Nebi Hatipoğlu ise 190 bin 932 oy aldı. Ayşe Ünlüce, Eskişehir doğumlu olup, hukuk eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Çalışma hayatına hakim olarak başlayan Ünlüce, daha sonra avukatlık yapmış ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinde bulunmuştur. Emekli olan Ünlüce, evli ve iki çocuk annesidir.
AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Altay 552 bin 209 oy alırken, Yeniden Refah adayı Mehmet Köseoğlu 260 bin 484 oy aldı. Altay, daha önce Selçuklu Belediye Başkanlığı görevini yürütmüş ve uluslararası düzeyde birçok görevde bulunmuştur.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre 4 milyon 112 bin 400 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Murat Kurum ise 3 milyon 234 bin 836 oy aldı. Ekrem İmamoğlu, Trabzon Lisesi ve İstanbul Üniversitesi mezunu olup, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevini yürütmekteydi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Alanya'da kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan CHP'li Özçelik halka seslendi
Sizin düşünceleriniz neler ?