Tanınmış anketçi Kemal Özkiraz, CHP milletvekili aday adayı oldu - Son Dakika
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Tanınmış anketçi Kemal Özkiraz, CHP milletvekili aday adayı oldu

27.03.2023 11:09

14 Mayıs seçimlerine ilişkin paylaştığı anket sonuçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Avrasya Araştırma Şirketi'nin başkanı Kemal Özkiraz sosyal medya hesabından CHP'den Antalya milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Özkiraz, "Antalyamızda yaşayan herkesten desteklerinizi bekliyorum. Antalya'da bir oy Kemal'e diğer oy da Kemal'e. Aylarca çalıştık Antalya için 4 ayrı proje geliştirdik. Bir kaç gün içinde paylaşacağım" şeklinde konuştu.

Avrasya Araştırma Şirketi'nin başkanı Kemal Özkiraz, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Antalya milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu. Kemal Özkiraz, kararını sosyal medya hesabından açıklama yaparak duyurdu.

"ANTALYA'DA BİR OY KEMAL'E DİĞER OY DA KEMAL'E"

Özkiraz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Cumhuriyet Halk Partisi Antalya milletvekilliği için aday adayı oldum. Başta Antalyamızda yaşayan herkesten desteklerinizi bekliyorum. Antalya'da bir oy Kemal'e diğer oy da Kemal'e. Aylarca çalıştık Antalya için 4 ayrı proje geliştirdik. Bir kaç gün içinde paylaşacağım."

Ünlü anketçi Kemal Özkiraz, CHP'den milletvekili aday adayı oldu
YORUMLAR (1)
  • erdemir : ankette chp sini çokca şişirdeydin 1. sıradan aday yaparlardı.kıyıda köşede kim varsa hep aday oldu. eee hani ulusalcılar derseniz onunda kemal bey yolunu buldu 150.kişi bakan olacakmış. Allah.ım ne günlere kaldık yarab Cevap Yaz 14 19 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Tanınmış anketçi Kemal Özkiraz, CHP milletvekili aday adayı oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tanınmış anketçi Kemal Özkiraz, CHP milletvekili aday adayı oldu - Son Dakika
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