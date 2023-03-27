Tanınmış anketçi Kemal Özkiraz, CHP milletvekili aday adayı oldu

Avrasya Araştırma Şirketi'nin başkanı Kemal Özkiraz, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Antalya milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu. Kemal Özkiraz, kararını sosyal medya hesabından açıklama yaparak duyurdu.

"ANTALYA'DA BİR OY KEMAL'E DİĞER OY DA KEMAL'E"

Özkiraz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Cumhuriyet Halk Partisi Antalya milletvekilliği için aday adayı oldum. Başta Antalyamızda yaşayan herkesten desteklerinizi bekliyorum. Antalya'da bir oy Kemal'e diğer oy da Kemal'e. Aylarca çalıştık Antalya için 4 ayrı proje geliştirdik. Bir kaç gün içinde paylaşacağım."