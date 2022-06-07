Tansu Çiller siyasete dönmekte kararlı: Türkiye'nin acil bir şekilde merkez sağa ihtiyacı var, bunun başını çekebilirim - Son Dakika
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Tansu Çiller siyasete dönmekte kararlı: Türkiye'nin acil bir şekilde merkez sağa ihtiyacı var, bunun başını çekebilirim

07.06.2022 13:35
Tansu Çiller siyasete dönmekte kararlı: Türkiye'nin acil bir şekilde merkez sağa ihtiyacı var, bunun başını çekebilirim

Son dönemde sık sık siyaset sahnesine geri dönmek istediğine yönelik mesajlar veren eski Başbakan Tansu Çiller, Türkiye'nin acil bir şekilde merkez sağa ihtiyacı olduğunu söyledi. Çiller, "Türkiye'nin acil bir şekilde merkez sağa ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bunun başını çekebilirim. Kararı milletimiz versin" dedi.

Eski Başbakan Tansu Çiller, Karabük'ün il oluşunun 27. yıl dönümü dolayısıyla, Karabük'te yayın yapan bir televizyon kanalına telefonla bağlanarak soruları yanıtladı. Yeni bir dünya kurulduğunu ve iki bloğun da oluştuğunu anlatan Çiller, Türkiye'nin uluslararası bir vahim sorunla karşı karşıya kaldığının altını çizdi.

"EKSİK GÖRDÜĞÜM TEK ŞEY TÜRKİYE'DE MERKEZ SAĞIN OLMAMASI"

Tansu Çiller, "Şu anda eksik gördüğüm bir şey var. Türkiye'de merkez sağ yok. Yani merkez sağ ve merkez sol da yok aslında. Merkez sağım diye ortaya çıkanlar aslında merkez sağ değil. Doğru Yol Partisi'nden kopup sonra AK Parti'nin kurucusu olup sonra MHP'nin elini öpüp sonra ondan çıkıp ben merkez sağ olacağım diye bir takım milliyetçi ayakları kesen, milliyetçi cenahı o parti içinde yok eden bir yaklaşımla merkez sağ olunmuyor. Merkez sağ gerçekten bütün ülkeyi kucaklayan herkesi rahat ettiren ama Türkiye'nin aynı zamanda milliyetçilik ruhunu tek çakıl taşı vermem anlayışıyla icraata koyan, uygulayabilen, uluslararası düzeyde bunu yapabilen bir yaklaşımdır. Türkiye zannedildiğinden çok daha vahim bir sorunla, uluslararası sorunla karşı karşıya" dedi.

"TÜRKİYE'NİN BAŞINA NELER GELEBİLECEĞİNİ GÖRÜYORUM"

Türkiye'nin başına neler gelebileceğini gördüğünü söyleyen Çiller, bunun kurulmasına yardımcı olabileceğini hatta bunun başını çekebileceğini söyledi. Çiller, "Türkiye'nin başına neler gelebileceğini görüyorum. Onun için bir merkez sağa ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bunun kurulmasına yardımcı olabilirim. Bunun başını çekebilirim. Bu kapıyı açık tutmak için mücadele verebilirim. Ben karar da vermedim. Milletim karar versin" ifadelerine yer verdi.

ÇİLLER'İN AVUKATI "YENİ PARTİ" İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Tansu Çiller'in, İYİ Parti'nin oylarını kırmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevlendirildiğini ileri sürmüş, konuyla ilgili açıklama yapan Tansu Çiller'in avukatı Dilek Özaşık ise şu ifadeleri kullanmıştı; "Bazı medya organlarında E. Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in bir takım amaçlara hizmet etmek için, gizli bir gündemle siyasi parti kuracağına dair yaratılmak istenilen algının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur."

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