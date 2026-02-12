Tarihi Kapı Aralanıyor - Son Dakika
Tarihi Kapı Aralanıyor

12.02.2026 14:24
DEM Parti Sözcüsü Doğan, komisyon raporuyla yeni bir hukuk ve adalet döneminin başlayacağını belirtti.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına ilişkin, "Tarihi bir kapı aralandı. Bu kapı ortak bir raporla ardına kadar açılabilir ve yepyeni bir dönem somut bir biçimde hukuk ve adalet ile başlamış olur." dedi.

Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarının, artık nihai aşamaya geldiğini belirten Doğan, kamuoyunun beklentisinin, üzerinde uzlaşıya varılan ortak bir raporun çıkması olduğunu söyledi.

Doğan, şunları kaydetti:

"Biz nihai rapor aşamasında bu 'altın oranı' DEM Parti olarak görmek istiyoruz. Yani, Kürt'ün onuru, Türk'ün gururu bir altın oran ise bu altın oran nihai rapora yansımalı. Tam olarak beklentimiz, görmek istediğimiz yaklaşım böyle. Komisyona yakışan kapanış performansı da buna uygun olmalı. Tarihi bir kapı aralandı. Bu kapı ortak bir raporla ardına kadar açılabilir ve yepyeni bir dönem somut bir biçimde hukuk ve adalet ile başlamış olur. Toplumun ortak beklentisi ve ihtiyacı da hukuk ve adalet."

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, DEM Parti, Politika, Hukuk

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
