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Tarım İl Müdürlüğü MÜSİAD'ta bilgilendirme yaptı - Son Dakika

Tarım İl Müdürlüğü MÜSİAD'ta bilgilendirme yaptı

18.01.2022 13:09
Tarım İl Müdürlüğü MÜSİAD'ta bilgilendirme yaptı

Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü MÜSİAD'ta tarım sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarına bilgilendirme yaptı.

Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü MÜSİAD'ta tarım sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarına bilgilendirme yaptı.

Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Duran Seçen iş insanlarına gıda, tarım ve hayvancılık konularında bilgilendirme yaparak yerli üretim ve üretimin arttırılması üzerine bilgilendirme faaliyeti yürüttü.

Tarım ve Hayvancılık ile alakalı faaliyet kollarında Kırşehir'de yapılabilecek yatırımlar hakkında MÜSİAD temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunulan toplantı da sunumlar yapılarak şehrin tarım ve hayvancılık haritası çıkarıldı.

MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz'ün de katılım gösterdiği toplantıda Seçen, "Potansiyellerimiz olan tarımsal ürünlerimizin endüstriyel bir ürün olarak tezgahlarda yerini alabilmesi kurulacak işletmelerle mümkün, bunun içinde devletimiz ciddi hibeler vermekte yatırımcının önünü açmaktadır her sene olduğu gibi bu senede belirlenen sektörlerde yüzde 50 hibe söz konusudur" dedi.

MÜSİAD Kırşehir Başkanı Ömer Ali Öz ise yapılan bilgilendirme sonrası Kırşehir'de iş insanlarının yatırımlara güvenle baktığını söyleyerek, "Şehrimizin tüm bürokratları aynı hassasiyetlerle yatırımcıya ve ilgili muhataplarına aynı yaklaşımı göstermekteler ama şehrimiz daha ileri seviyelerde görmek için daha çok siyaset bürokrasi ve sivil toplum örgütlerinin yan yana gelmesi gerekmektedir. Şehrimizde yetişen mercimek ve nohutun Türkiye'de rekolte olarak ilk üçte olduğunu ve bu alanda işleme paketleme tesislerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması Hirfanlı barajında üretilen balığın 3 bin ton'dan 10 bin tona çıkarılmasının planlandığı ve şehrimize su ve su ürünlerinin işlenmesine yönelik bir tesisin kurulabileceğinin her zaman dile getirdiğimiz et üretiminin mutfağımız için satın aldığımız sucuk, pastırma, salam sosis gibi ürünler üreterek katma değer ürünlerle şehrimizde tesislerin kurulması ayrıca doğal zenginliğimiz olan sıcak termal suyumuzla jeotermal seracılığın çeşitlendirilerek önünün açılması ve yeni yatırımcıların bölgemize çekilmesi bölgede söz sahibi olduğumuz kerestecilik sektörünün kullanılamayan hazine arazilerinde ve meralarda kavak ekimi sağlanarak sektörün geleceğini garanti altına alınması ve bölgedeki etkinliğinin söz sahipliğimizin devamını önemli görüyoruz" dedi. - KIRŞEHİR

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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Ömer Ali, Kırşehir, Tarım, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Tarım İl Müdürlüğü MÜSİAD'ta bilgilendirme yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarım İl Müdürlüğü MÜSİAD'ta bilgilendirme yaptı - Son Dakika
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