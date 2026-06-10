Tarım Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da Yeni Yol Partisi'nin "hububat piyasası", İYİ Parti'nin "orman yangınlarının önlenmesi", DEM Parti'nin "asgari ücret", CHP'nin "mevsimlik tarım işçileri" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, makarnalık ve ekmeklik buğday için ton başına 16 bin 500 lira, arpa için 12 bin 750 lira alım fiyatı açıklandığını anlattı.

Bir kilogram buğdayın topraktan çıkışındaki net maliyetinin 19 liranın üzerinde olduğunu kaydeden Kılıç, "Bu rakama çiftçinin kendi emeği, ailesinin geçimi, kullandığı milyonlarca liralık makine ve ekipmanın amortismanı, sermaye maliyeti ve insanca yaşayabileceği bir refah payını da eklediğinizde bir kilo buğdayın toplam maliyeti 24,5 lira olmaktadır." diye konuştu.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan hububat alım fiyatlarının çiftçileri hayal kırıklığına uğrattığını savundu.

Arpa ve buğday üreticilerinin yaşadıkları sorunları görmezden gelemeyeceklerine işaret eden Kocamaz, hububat alım fiyatları yükseltildikten sonra arpa için fark ödemesinin kilogram başına 2,5 liranın, buğday için kilogram başına 3,5 liranın altında olmaması ve bu miktarın her yıl en az yeniden değerleme oranında artırılması için kanun teklifi verdiklerini anlattı.

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, tarımın, toplumun ve uygarlığın temeli olduğuna işaret etti.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, çiftçinin bitirildiğini ileri sürdü.

Aygun, "Gelin, bu gıda güvenliğinin gerçek üreticisi olan çiftçiye sahip çıkın ama nereden nereye. Çiftçiyi unuttunuz ama çiftçi de sizi sandıkta unutacak." sözlerini sarf etti.

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, bu sene rekoltenin çok iyi olduğunu kaydederek, çiftçiye üretim aşamasında, üretimin başladığı dönemlerde sıfır veya sıfıra yakın faizlerle kredi verilerek bir sene sonra hasat döneminde ödemesini yaptığı Ziraat Bankası desteğine işaret etti.

Tarımsal faaliyette suyun önemine dikkati çeken Doğru, bu bağlamda barajların ve damlama sistemlerinin çok önemli olduğunu vurguladı. Doğru, "Özellikle Adana'mızdaki bir hususu burada belirtmek istiyorum. Adana tarihinin en büyük yatırımlarından birini alıyoruz. 1 milyon 650 bin dekarlık alanın tamamını basınçlı borulu sisteme dönüştürüyoruz Adana'da, yaklaşık 2,5 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. İnşallah bu sene Allah nasip ederse ihalesini yapıyor ve başlıyoruz." dedi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri de içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.