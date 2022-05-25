Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Başkan Dinçer ile görüştü - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Başkan Dinçer ile görüştü

25.05.2022 15:39
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Başkan Dinçer ile görüştü

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Aksaray Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Evren Dinçer'den belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Aksaray Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Evren Dinçer'den belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Aksaray 6. Uluslarası Tarım ve Hayvancılık Fuarı açılışı öncesinde Aksaray Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarete AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, belediye meclis üyeleri ve parti teşkilat mensupları da eşlik etti. Belediye Başkanı Dinçer, Aksaray'ın tarım, hayvancılık ve sanayisiyle hep birlikte entegre olduğu Orta Anadolu'nun önemli şehirlerinden birisi olduğunu söyledi. Aksaray'ın tarım, hayvancılık, imalat sanayisinde ciddi anlamda yatırımlar aldığını belirten Başkan Dinçer, Aksaray tarımında modern altyapısıyla üretim çeşitliliğinin her geçen yıl arttığına dikkat çekti. Aksaray Belediyesi olarak şehirde devam eden yatırım ve projeler hakkında da Bakan Yardımcısı Gizligider'e bilgiler veren Başkan Dinçer, Aksaray'ın her alanda gelişmesine ve büyümesine katkı sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ise Aksaray'daki gelişmeleri Ankara'dan da takip ettiğini söyleyerek Aksaray'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Belediyenin yürüttüğü projeleri isabetli bulduğunu sözlerine ekleyen Gizligider, düzenlenen fuarların tarım ve sanayi sektör temsilcileri ile üreticilerin buluşmasına imkan sağladığını ifade etti.

Belediye Başkanı Dinçer, ziyaretin anısına Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider'e tablo takdim etti. - AKSARAY

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Başkan Dinçer ile görüştü
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Başkan Dinçer ile görüştü

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Kaynak: İHA

Ebubekir Gizligider, Evren Dinçer, Aksaray, Tarım, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Başkan Dinçer ile görüştü - Son Dakika


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