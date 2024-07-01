Tarım ve Orman Bakanı: 2022-2023 yılında üreticinin elindeki çayın tamamı alındı

Politika

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2022-2023 yılında üreticinin elindeki çayın tamamının alındığını açıklayarak, "2024 yılında da önceki yıllarda olduğu gibi üretim programı gereği planlanması gereken kota kontenjan miktarı üreticinin tüm çayını alacak şekilde belirlenmiştir." ifadesini kullandı.

Yumaklı, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın'ın çay alım fiyatlarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yanıtında, yaş çay fiyatının her yıl Resmi Gazete'de yayımlanan genel yatırım ve finansman programındaki ilkeler çerçevesinde üretim girdi maliyetleri dikkate alınarak ve üreticiyi mağdur etmeyecek şekilde belirlendiğinin altını çizdi. Yumaklı, "Bakanlığımızca 2024 yılı için 30 kr/kg olan fark ödemesi desteği 6,6 kat artırılarak 2024 yılı ürünü için 200 kr/kg'a çıkarılmıştır. Yaş çay alım fiyatına destekleme dahil toplamda yaklaşık yüzde 69 oranında zam yapılmıştır." açıklamasında bulundu.

ÇAYKUR'un yaptığı yatırımlarla kapasitesini 6 bin 800 tondan 9 bin 250 tona çıkardığını belirten Yumaklı, "Son 3 yıldır yapılan çalışmalarla kota kontenjan uygulaması yapılmamaktadır. 2022-2023 yılında üreticinin elindeki çayın tamamı alınmıştır. 2024 yılında da önceki yıllarda olduğu gibi üretim programı gereği planlanması gereken kota kontenjan miktarı üreticinin tüm çayını alacak şekilde belirlenmiştir. Bu yıl üreticilerimiz yoğun olarak ÇAYKUR'a yönelmiştir. ÇAYKUR'un aldığı tedbirlerle üreticilerimizin mağdur olmasına izin verilmemiştir." bilgisini paylaştı.