Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Batman\'ı Ziyaret Etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Batman'da valiliği ziyaret etti. Bakan Yumaklı'yı Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp karşıladı.

Valilik girişinde protokol üyeleriyle selamlaşan Bakan Yumaklı, daha sonra valilik şeref defterini imzaladı. Ziyaret kapsamında Vali Canalp ile bir araya gelen Bakan Yumaklı, kentte yürütülen tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınma projeleri hakkında bilgi aldı. - BATMAN