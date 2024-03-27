Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu\'da Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Bir Araya Geldi

Politika

Kastamonu'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye yüzyılını inşa etmek üzere, bu milletin geleceğine dair, istenen yere ulaşmak adına döşeyeceğimiz taşları bir bir planladık, uyguluyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da düzenlenen iftar programında sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Yumaklı, Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için yerel yönetimlerin güçlü olması gerektiğini belirtti. Kastamonu'ya yapılacak büyük projelerle ilgili de konuşan Bakan Yumaklı, Türkiye yüzyılını inşa etmek için canla başla çalıştıklarını vurguladı.

"Bir ülkenin kalkınması sadece genel halden ibaretten değildir"

Yerel yönetimlerin önemine değinen Bakan Yumaklı, "Türkiye yüzyılını inşa etmek üzere, bu milletin geleceğine dair, istenen yere ulaşmak adına döşeyeceğimiz taşları bir bir planladık, uyguluyoruz. Uygulamaya da devam edeceğiz. Bunların arasında en önemli noktalardan bir tanesi de yerel yönetimler, belediyeler. Bunu neden söylüyorum, çünkü bir ülkenin kalkınması sadece genel halden ibaretten değildir. Yerelde de aynı gayretin, aynı duruşun, düşüncenin olması gerekiyor. 31 Mart'ta sizlerin Tahsin Başkan'dan yana koyacağınız tavır bizim Kastamonu ile ilgili temayüllerimizin de gerçekleşmesi için çok önemli bir adımdır" dedi.

"Kastamonu'daki projelerin hayata geçirilmesi için elimden geleni yapacağım"

Kastamonu'da yapılması planlanan projelerle ilgili konuşan Bakan Yumaklı, "Kastamonu için yereldeki yapılması gerekenleri Tahsin Başkan, bütün projeleri ile anlatmış oldu. Onların ile diğerleri arasındaki farkın, 'yapacağız, edeceğiz'den, 'ben bunu planladım, yapmaya da karar verdim' olduğunu biliyorsunuz. Kastamonu'nun bir de daha büyük projeleri var. Bunların hükümet bazında takip edilmesi ve yapılması gerekiyor. Mesela Kırık Barajı'nın, Allah nasip eder, ömür verirse açılışını yapmak bize nasip olur. Hastanemiz var, bu sene yapımına başlanılacak olan Maslak Sanayi Sitesi var, Karaçomak deresinin ıslahı var. Adını sayamadığım çok büyük hacimli işleri, hem ben kendi bakanlığımda takip edeceğim hem de diğer bakanlıklarda olanları takip edip hayata geçirilmesi için elimden geleni yapacağım" diye konuştu. - KASTAMONU