Politika

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin'de tarım sektörü temsilcileri ile bir araya geldi.

'Topraktan Geleceğe' ana temalı 'Türkiye Yüzyılında Üretim Zirvesi'ne katılan Bakan Yumaklı, daha sonra bir otelde tarım sektörü temsilcileri ile basına kapalı toplantı düzenledi. Toplantıya, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da katıldı.

Bakan Yumaklı, ayrıca beraberindeki heyetle merkez Akdeniz ilçesindeki Karaduvar Balıkçı Barınağı'nı da ziyaret ederek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Yumaklı, sohbet ettiği balıkçılarla fotoğraf çektirdi. Bakan Yumaklı'ya Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan ile Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da eşlik etti. - MERSİN