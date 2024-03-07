Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Türkiye Yüzyılını İnşa Edeceğiz

Çankırı'da konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İlçelerde güçlü olacağız, illerde güçlü olacağız, hükümet olarak güçlü olacağız. Hep beraber Türkiye yüzyılını hem ülke genelinde hem de şehirlerde inşa edeceğiz" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde AK Parti seçim ofisini ziyaret etti. Partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Yumaklı, ülke genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili konuştu. İlçede yapılması planlanan çalışmalarla ilgili vatandaşlara müjde veren Bakan Yumaklı, Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceklerini kaydetti.
Programda ilk olarak konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Kızılırmak'ı Kızılırmak'ın değerli hemşehrilerinin neye ihtiyacı varsa bunu bugüne kadar AK Parti belediyeciliğiyle, AK Parti iktidarıyla, bakanlıklarınızla, il genel meclisimizle yerine getirdik. Sizlerin hizmetkarı olduk. Sizlerin emrinde olmaya 31 Mart seçimlerinin sonunda da devam edeceğiz" dedi.
"Hep beraber Türkiye yüzyılını hem ülke genelinde hem de şehirlerde inşa edeceğiz"
Daha sonra vatandaşlara seslenen Bakan Yumaklı, "Türkiye yüzyılı için güçlü olmakla alakalı bir tahayüdümüz var. İlçelerde güçlü olacağız, illerde güçlü olacağız, hükümet olarak güçlü olacağız. Hep beraber Türkiye yüzyılının hem ülke genelinde hem de şehirlerde inşa edeceğiz. Bizler, benim bakanlığımın uhdesindeki kurumlarda dahil olmak üzere bununla ilgili çok yoğun çalışmaya başladık. Devrim niteliğinde kanun, uygulama değişiklikleri yaptık. Bunları da bir bir hayata geçirmeye başladık. Mesela çiftçi kayıt sistemine dahil olmayla alakalı problemler vardı, kullanılmayan arazilerle ilgili bir takım problemler vardı. Onları da hayata geçirdik. En önemlisi de üretim planlamasını Eylül ayından itibaren uygulamaya başlayacağız. Buradaki amacımız hangi ürünün nerede daha iyi üretilebilir ve bütün üretici ve tüketici için faydalı bir ortam oluşmuş olur. Vatandaşımızın gıda ihtiyacını karşılarken, öbür taraftan da ihracatımızı arttırmak. Gıda ürünleri ihracatı 31 milyar dolardı, biz bunu 35-40 milyar dolarlara çıkartacağız" diye konuştu. - ÇANKIRI
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