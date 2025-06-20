Tarım ve Orman Bakanı Isparta'da Eğirdir Gölü Su Eylem Planı'nı Tanıttı - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Isparta'da Eğirdir Gölü Su Eylem Planı'nı Tanıttı

Tarım ve Orman Bakanı Isparta\'da Eğirdir Gölü Su Eylem Planı\'nı Tanıttı
20.06.2025 22:17  Güncelleme: 22:22
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eğirdir Gölü Su Eylem Planı'nı kamuoyuyla paylaşmak üzere Isparta'ya geldi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile projeler hakkında görüşen Bakan Yumaklı, şehrin ihtiyaçlarına yönelik destek mesajları verdi.

Eğirdir Gölü Su Eylem Planı'nı kamuoyuyla paylaşmak ve bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Isparta'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Eğirdir Gölü Su Eylem Planı'nı kamuoyuyla paylaşmak ve bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Isparta'ya geldi. Ziyarette Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Bakan Yumaklı'ya şehre kazandırdığı yatırım ve hizmetler ile yeni projeler hakkında brifing verdi. Isparta'nın ülkede en iyi ve en üst seviyeye gelmesi için bir mücadele içerisinde olduklarına değinen Başkan Başdeğirmen, "6 yıldır görev yaptığımız şehrimizde Isparta'mıza güzel kazançlar sağladık. Isparta'mız hem tarım hem de orman anlamında gelişmiş bir şehir. Şehrimiz bir meyve bahçesi aynı zamanda kuru tarım ve diğer meyve ve sebzelerde de çok güzel üretimler yapıyoruz" dedi.

Başkan Başdeğirmen bakan Yumaklı'ya Isparta'nın ihtiyaçlarını aktardı

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehirdeki içme suyu arıtma tesisinin 1995 yılında yapıldığını, yeni tesis için DSİ ile proje hazırladıklarını, 1999 yılında yapılan atık su arıtma tesisinin de yeniden yapılması gerekliliğinden bahsetti. Başkan Başdeğirmen, "Bu 2 yatırım bizler için çok önemli. Gölcük Tabiat Parkımızla ilgili çalışmalarımız var. Hayvan Barınağı için 36 bin 342 metrekare müracaatımız var. Toplamda 75 bin metrekare alana çıkmak istiyoruz. Bu alan şehir merkezi ve köylerimiz için ihtiyaç durumda" ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yumaklı'dan Başkan Başdeğirmen'e destek mesajı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da devletin millet için var olduğunu belirterek, Başkan Başdeğirmen'in projeleriyle ilgili çalışmalar yapılacağını söyledi. Bakan Yumaklı, "Vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak herhangi bir hususa dair ne varsa ondan zerre kadar tereddüt etmiyoruz. Vatandaşımızın lehine, kolaylığına gidecek ne varsa tüm birimlerimiz yardımcı olur ve o işin yanında olur. Hayırlı olsun. Size de yaptığınız işlerde başarılar diliyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Isparta Belediyesi ziyaretine Vali Abdullah Erin, AK Parti Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Dilek Gündüz, belediye meclis üyeleri ve bakanlık bürokratları da eşlik etti. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanı Isparta'da Eğirdir Gölü Su Eylem Planı'nı Tanıttı - Son Dakika

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