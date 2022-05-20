Tarım ve Orman Bakanı Kirişci işgalden kurtarılan Karabağ'da - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci işgalden kurtarılan Karabağ'da

20.05.2022 13:39
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci işgalden kurtarılan Karabağ'da

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, işgalden kurtarılan Karabağ'da incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, işgalden kurtarılan Karabağ'da incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Azerbaycan'daki temaslarını sürdürüyor. Özel uçakla Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na gelen Bakan Kirişci, yetkililer tarafından karşılandı. Kirişci'ye Karabağ'da inşa edilen uluslararası havalimanları hakkında bilgi verildi. Kirişci, daha sonra Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov ile birlikte Karabağ'daki Cebrayıl iline bağlı Cocuk Mercanlı köyünü ziyaret etti. Köydeki okulda okuyan küçük çocuklar tarafından karşılanan Kirişci, bir süre sohbet ettiği çocuklara bisküvi dağıttı.

Kirişci, ayrıca köydeki Türkiye Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) ve Küçük ve Orta İşletmelerin Geliştirme Ajansı (KOBİA) tarafından inşa edilen Sera ve El Sanatları Merkezi'ni de ziyaret ederek incelemelerde bulundu. TÜİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Büyükfırat'tan merkez hakkında bilgi alan Kirişci, el sanatlarıyla meşgul olan vatandaşlarla da sohbet etti.

Bakan Kirişci, Karabağ ziyareti çerçevesinde Cebrayıl'da Dostluk Parkı'nı, Zengilan ilindeki Ağalı köyünde kurulan "Akıllı Köy" ve Azerbaycan-Türkiye Kardeşlik Bağı'nı, Dost Agropark'ı da ziyaret edecek. - FÜZULİ

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Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Azerbaycan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanı Kirişci işgalden kurtarılan Karabağ'da - Son Dakika


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