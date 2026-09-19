Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Erzurum'da düve teslim törenine katıldı - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Erzurum'da düve teslim törenine katıldı

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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Erzurum\'da düve teslim törenine katıldı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzurum programı kapsamında düve teslim törenine katıldı. Yumaklı ardından Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek sektör temsilcileriyle görüştü.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzurum programı çerçevesinde Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği İktisadi İşletmesi Açılışı ve Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi Düve Teslim Töreni'me katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı daha sonra Erzurum Valiliği'ne geçti. Burada Vali Aydın Baruş tarafından karşılanan Bakan Yumaklı'ya brifing verildi.

Bakan Yumaklı daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti ve Başkan Sekmen'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzurum'daki programı kapsamında daha sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne geçti ve sonrasında Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Kaynak: İHA
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