Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Eskişehir'de iftar programında konuştu Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Eskişehir'de iftar programında konuştu Açıklaması

27.02.2026 20:20
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "AK Parti demek, hizmet demek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "AK Parti demek, hizmet demek. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Yumaklı, Dede Korkut Parkı'nda gerçekleştirilen AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı İftar Programı'nda ramazanın hayırlı ve mübarek, Gazze'de ve diğer coğrafyalardaki bütün mazlum halkların kurtuluşuna vesile olmasını diledi.

Son 23 yılda Eskişehir'e sadece tarım, orman ve su alanlarında yaklaşık 80 milyar liralık yatırımın yapıldığını belirten Yumaklı, "Sadece 172 su tesisi hizmete alındı. Allah nasip ederse bu yıl 300'ün üzerinde su ve sulama tesisini hizmete alacağız." diye konuştu.

Yumaklı, geçen yıl orman yangınlarında hayatını kaybedenler için dua istedi.

Eskişehir'e yapılan yatırımlara değinen Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"2 milyar lira maliyetli Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması'nı bu yıl bitireceğiz, 44 bin dönümlük bir alanı sulayacak. Yerleşim yerlerini taşkından korumak için 3 tesisi bitirip hizmete alacağız. Eskişehir'e içme ve sulama suyu sağlayan Karacaşehir regülatörünün yeniden yapılması işini, önümüzdeki yıl tamamlamış olacağız. Alpagut Göleti, 2 bin 700 dönümlük alanı sulayacak. Bunu da önümüzdeki sene hizmete almış olacağız. AK Parti demek, hizmet demek. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz."

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın da konuşma yaptığı programa TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil ve partililer katıldı.

Bakan Yumaklı, iftar programı öncesi AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek anı defterini imzaladı.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Yerel Haberler, Eskişehir, Politika, AK Parti, İftar, Son Dakika

Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Eskişehir'de iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Eskişehir'de iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
