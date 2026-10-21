Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kanada ile orman yangınlarında işbirliğini görüştü - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kanada ile orman yangınlarında işbirliğini görüştü

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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kanada ile orman yangınlarında işbirliğini görüştü
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kanada Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Tim Hodgson ile orman yangınlarıyla mücadelede işbirliği ve tecrübe paylaşımını ele aldı. Yumaklı, Yeşil Vatan'ı korumak adına uluslararası dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kanada Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Tim Hodgson ile bir araya geldi. Görüşmede orman yangınlarıyla mücadelede işbirliği ve tecrübe paylaşımı konuları ele alındı

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kanada Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Tim Hodgson'u Bakanlığımızda ağırladık. Küresel iklim krizinin en büyük sonuçlarından biri olan orman yangınlarıyla mücadelede karşılıklı iş birliği ve tecrübe paylaşımı konularını ele aldık. Yeşil Vatan'ımızı korumak adına uluslararası dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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